Legisladores de Cambiemos presentan denuncia penal por sobreprecios en compras del Ministerio de Educación

Los diputados provinciales de Cambiemos, Livio Gutiérrez e Irene Dumrauf, presentaron una denuncia penal en la que solicitan se investigue el accionar del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia sobre posibles compras irregulares con sobreprecios durante el ejercicio 2016, que totalizan más de 10 millones de pesos.

Los legisladores explicaron que tiene que ver con “Diversas compras realizadas en 2016 que denotarían el pago de sobreprecios en pagos de diferentes insumos, servicios, se pagaron precios exorbitantes por insumos y servicios de refrigerio, entre otros, todo ello podría configurar daño patrimonial al erario público y/o fraude a la Administración Pública (artículo 174 inc. 5 C.P y/o malversación de caudales públicos conforme tipificación del artículo 260 C.P y/o Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público artículo 148 C.P) y/o lo que resulte del curso de la investigación”.

Aseguraron que “los sobreprecios que desde el Ministerio pagaron por insumos y servicios llegan a denotar un sobreprecio de más del 100 por ciento con relación al precio real de mercado, además coexisten otras irregularidades en el procedimiento y solicitamos sean investigadas a fin de determinar e identificar a los responsables y las sanciones aplicables”.

Luego, Gutiérrez y Dumrauf expresaron: “Detectamos 126 posibles compras que tendrían sobreprecios variables, pero muchos superiores al 100 por ciento como cientos de pelotas de vóley y básquet que están en el orden del 195 por ciento, centenares de botas para damas en el orden 93 por ciento conforme a valor de mercado, mas de 250 teclados de computadoras y 10 mil DVD con costos pagados del 150 por ciento, también millones gastados en refrigerios”.

“Conforme se consignó en el detalle presentado al fiscal de las disposiciones, concurso de precios, órdenes de compra y pago durante el ejercicio del año 2016 el Ministerio de Educación procedió en la contratación con proveedores sin observar las formalidades exigidas por la normativa vigente, debido a que omiten consignar la cantidad de objetos, las unidades, las personas, los comensales, como se expresó”, dijeron.

“Cuando el Ministerio convoca a concurso de precios, todas las empresas inscriptas en el padrón de proveedores deben ser invitadas a presentar ofertas, sin embargo frecuentemente no se presentan otras que no sean las enunciadas en la denuncia, eso ocurrió en la mayoría de los concursos de precios como se expuso, lo que resulta llamativo que otras empresas no se presenten”, expresaron.

"Estamos en presencia de un hecho grave en el manejo de fondos que son de todos los chaqueños, la situación es más grave aún tratándose de la cartera de educación en la provincia con legítimos reclamos salariales y de otra índole realizada por los diferentes gremiales a los que no se dan respuestas”, apuntaron.