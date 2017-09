Condonación de deudas a productores: Intentan acercar posiciones, en busca del consenso

La reunión extraordinaria, convocada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Legislatura, contó con la participación de todos los bloques políticos, entidades sindicales agrarias, cooperativas que representan al sector de la producción, funcionarios del Gobierno Provincial y Fiduciaria del Norte. Desde algunos sectores manifestaron su acompañamiento al proyecto original que enviara el Poder Ejecutivo, mientras que otros plantean modificar la propuesta para que la condonación incluya a deudas hasta el año 2016. Continuarán trabajando para encontrar los consensos necesarios y llegar a un acuerdo para la sanción de la ley.

El encuentro fue presidido por el diputado Roy Nikisch, con el objetivo de abordar el proyecto de Ley 3211/17 que dispone la condonación de deudas para el sector, “por saldo total o parcialmente impago proveniente de asistencias reintegrables, celebradas antes del 31 de diciembre de 2013 con el Poder Ejecutivo Provincial”.

Acompañaron los legisladores Daniel Trabalón Roberto Bracone, Livio Gutiérrez, Héctor Vega, Ricardo Sánchez, Luis El Halli Obeid, Carim Peche, Mariana Salom, Hugo Sager, Beatriz Bogado y German Perelli, quienes recepcionaron las propuestas de los productores, con el compromiso de seguir trabajando en toda la documentación y el listado de las personas que estarán en condiciones de acceder a los beneficios una vez sancionada la ley.

Al finalizar la comisión, el legislador Nikisch consideró que “fue una reunión muy productiva porque se dio participación a todos los actores, productores representados por las distintas entidades, cooperativas, consorcios productivos, mujeres en lucha, al Gobierno de la Provincia del Chaco, Fiduciaria del Norte y casi la totalidad de los bloques de diputados”.

En base a las propuestas de los sectores de la producción, el presidente de la comisión indicó que “no hay una idea unificada entre los productores y creo que con la información y el trabajo vamos a sacar una ley adelante, que no va a satisfacer a todos seguramente, no todos los diputados vamos a estar de acuerdo, pero avanzaremos para que esto sea bueno para los productores y que la sociedad chaqueña sepa que la decisión que hemos tomado no perjudique a las arcas del Estado”, aseguró.

También brindó sus apreciaciones el diputado del bloque oficialista Ricardo Sánchez, quien apuntó: “con respecto a la deuda de 2014 en adelante no cerramos las puertas sino que estamos diciendo financiación, con un año de gracia, lo cual significa que la primer cuota paga en enero de 2019 y la posibilidad de que ese año de gracia, más tres de refinanciación, o sea, son cuatro años a tasa cero”, detalló.

“Esto es muy importante que el productor lo conozca porque obviamente hay una pérdida de capital cuando uno habla de tasa cero, porque no es lo mismo el combustible del año 2014 al del 2017 y menos al precio de 2021 cuando terminaría esta refinanciación”. Sin embargo “es a tasa cero y por eso creo que es un gran apoyo y una gran medida del Gobernador Domingo Peppo”. “La idea es sancionar la ley sin perjuicio de que tenemos número para hacerlo pero queremos que toda esta conversación pueda cerrar en una posición unificada”, añadió el legislador oficialista.

El titular de Fiduciaria del Norte, Sergio Slanac, manifestó: “nuestra propuesta es condonar la deuda hasta el año 2013 para atrás y 2014, 2015 y 2016 proponíamos una refinanciación al cero por ciento de interés y con un año de gracia”.

En base a la propuesta de los productores, consideró que “para quienes nos toca administrar las finanzas del Estado tenemos que analizar la razonabilidad de la decisión y no es razonable condonar toda la deuda porque estamos hablando que durante los años 2014, 2015 y 2016 son 180 millones de pesos de deuda incluyendo productores unipersonales y sociedades”.

Desde el Ministerio de la Producción, el subsecretario de Agricultura, ingeniero Jorge García, subrayó que “lo importante es avanzar y llegar a un acuerdo superador y lo que propusimos es que no se analice solo esta coyuntura de condonación de deuda sino que se profundice mucho mas en la situación para ver como seguimos de acá en adelante asistiendo a un sector que es muy vulnerable”.

“No es lo más simpático condonar una deuda, es un acto de injusticia para aquel que pagó en tiempo y forma, pero también somos conscientes que se ha llegado a una situación en la que el productor con todas las deudas de arrastre que tiene necesita asistencia”, reconoció el funcionario.

Participaron además representantes de Sociedad Rural, Federación Agraria, Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Asociación de Productores Chaqueños, Cooperativa Agropecuaria Sáenz Peña Ltda; Organización de Mujeres de la Producción, filiales en la provincia del Chaco de Federación Agraria; Asociación de Consorcios Productivos y de Servicios Rurales, entre otros.