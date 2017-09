SITECh Federación cuestiona festejo por el Día del Maestro, acusándolo de "acto partidario"

“Hemos comprobado que en la regional VIII, a cargo de Joaquín Gómez, se realizará el día 10 de septiembre, en el Club Chaco For Ever, utilizando los mecanismos institucionales para invitar a celebrar el Día del Maestro, ordenando a los supervisores a que bajen las invitaciones a los directores y estos a través de circulares al personal docente”, revela SITECh Federación en un documento. A lo que luego señala que “ha contratado a personal en uso de licencia para que vayan a las escuelas a buscar las planillas y ver qué cantidad de docentes asistirán la dicho festejo”.

“Por otra parte la fiesta como tal, promete el sorteo de premios importantes e inclusive el regalo de uno más vehículos, según informan los directores, y se puede constatar en los troqueles con números que se reparten en las instituciones”, amplía en la acusación.

“No hay duda de que la 'Cena Celebración Día Del Maestro', es un acto partidario con recursos del Estado, que este sindicato ha denunciado más de una vez”, asevera en forma terminante.

“Recordamos que no hay fondos para una recomposición salarial acorde a la inflación, no hay fondo para el sostenimiento de las escuelas, no hay fondos para más porteros, no hay fondos para los comedores escolares, no hay fondos para pagar en tiempo el incentivo docente, no hay fondos para los docentes que quedaron en disponibilidad y los dejaron sin sueldos, no hay fondos para transferir en tiempo las cuotas societarias a este sindicato con un atraso de más de 6 meses, en definitiva no hay fondos para la escuela pública, pero sí hay fondos para grandes premios, festivales y actos políticos partidarios, sí hay fondos para financiar a los gremios amigos con una Diplomatura trucha de 4 mil docentes, si hay fondos para el agujero negro que son los proyectos especiales otorgados a los punteros amigos del gobierno y que se llevan una parte importante del presupuesto en Educación y que hemos denunciado más de una vez, no solo por lo económico, sino también por la incidencia en la calidad educativa y que los organismos de control en esta provincia no existen, reinando la impunidad en este sentido”, asevera SITECH Federación. Apunta además al “organismo de Transparencia y control, creado por el secretario de Gobernación, Horacio Rey” para que dé cuenta de esta situación, “desafiándolo a que públicamente dé a conocer los millones que se gastan en horas cátedras y cargos de proyectos especiales”.

En esa línea, SITECh Federación invita “a la docencia a no ser cómplices de esta maniobra partidaria, donde seguramente un docente saldrá contento por su nuevo auto, pero los 34.999 restantes seguramente el día lunes estarán preguntando cuándo sale el incentivo para contar con unos pesos en su bolsillo teniendo en cuenta que el sueldo cada día alcanza menos, sin dejar de mencionar que los regionales son los encargados de mandar las planillas para que se practiquen los descuentos por días de paro y especialistas en vulnerar el Estatuto del Docente cuando acomodan a gusto y antojo en los cargos a sus amigos”.