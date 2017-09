Gobernadores del PJ reclaman equidad en la distribución de recursos

El gobernador Domingo Peppo participó de la cumbre de gobernadores justicialistas que tuvo lugar este jueves en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro que contó con la presencia de los mandatarios de 14 provincias argentinas, el gobernador del Chaco aseguró que temas relativos a la distribución de los recursos del Estado y al nuevo acuerdo fiscal están entre los que más preocupan a los referentes provinciales.



“Hemos hecho un balance muy bueno, y del encuentro se desprenden varios temas que tienen que ver más que nada con un pedido a Nación de equidad de los recursos del Estado”, expresó Domingo Peppo. En este sentido, el jefe de Estado chaqueño aludió: “Hay una preocupación entre los gobernadores sobre una concentración de la obra pública nacional en Buenos Aires y alrededores; por eso creemos que es necesario descentralizar los fondos y equilibrar los recursos para las provincias”.



Peppo señaló que temáticas como el litigio judicial por los fondos del conurbano, el nuevo acuerdo fiscal, o la falta de recursos propios del Plan Belgrano fueron algunos de los puntos medulares de la reunión.



Además del mandatario chaqueño, entre los gobernadores presentes estuvieron: Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Rosana Bertone, de Tierra del Fuego; Luis Manzur, de Tucumán; Carlos Verna, de La Pampa; Gildo Insfrán de Formosa; Juan Manuel Urtubey de Salta; Juan Scharietti de Córdoba; Lucía Copparci de Catamarca; Sergio Casas de La Rioja; y Hugo Passalacqua de Misiones. También, estuvo el vicegobernador de Santiago del Estero, José Emilio Neder; Carlos Mauricio Espínola en su rol de candidato a gobernador por la provincia de Corrientes; y también el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Piccheto.

Fondos del Conurbano: harán pedido de audiencia a la Corte



Sobre el litigio de la provincia de Buenos Aires en alusión al fondo del conurbano, los gobernadores expresaron su rechazo a la posibilidad de que sea una sentencia judicial la que resuelva el asunto siendo que se trata de fondos coparticipables de todas las provincias. “Todos hemos expresado el rechazo a ese planteo, que será llevado a la Corte por un pedido de audiencia que haremos los gobernadores en forma conjunta”, refirió el mandatario chaqueño.



Peppo aseguró que la erogación que debería aportar la provincia sería de más de 3.500 millones de pesos en caso de que la Justicia determine que el Fondo del Conurbano sea devuelto. “Eso es lo que perdería la Provincia, es una suma muy importante que traería a la finanzas provincial un verdadero problema, lo que podría llevar a la emergencia, por eso estamos preocupados”, mencionó.

Cuestionamientos a la solidez del Plan Belgrano



En razón de la presencia de muchos de los gobernadores de la zona norte de país, los jefes de Estado pusieron en debate el tema del Plan Belgrano. En este sentido, Peppo mencionó: “Observamos que el plan no cuenta por sí mismo con obras, sino que son obras ya iniciadas por cada una de las provincias y las están planteando como propias”. En un escrito elaborado finalizada la reunión, los mandatarios indicaron: “Los anuncios de inversiones que no llegan y las acciones que la gente no las siente en la vida real, muestran un cuadro complejo que exige decisiones políticas y cambios que el Gobierno Nacional debe contemplar”.