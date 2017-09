Blues en el Rio con Dominique Bernal: Tonada regional a los sonidos de Mississippi

Este 4 de agosto se presenta en la Biblioteca Mariño, una nueva fecha del #CicloLunar que sigue consolidando la escena para lo que será el broche de oro en diciembre de una nueva edición del Festival Blues en el Río, consagrado ya como el más importante del género en la región.

En esta nueva luna, Dominique Bernal trae su particular impronta paraguaya, y a la mística y el encanto que ya nos deslumbrara en escenarios anteriores, ahora le suma el plus de una nueva formación sonora que se ensambla perfectamente con sus originales mixturas regionales.

El carismático armoniquista/saxofonista y cantante, viene trabajando hace un tiempo en esta nueva propuesta, con músicos excepcionales que engalanan su blues tradicional y aportan aún más magia a las originales polcas y guarania-blues y su clásico repertorio cantado en guaraní y castellano, con letras cautivadoras donde comparte vivencias de Paraguay y de su amada ciudad de Luque.

El plus lo aportan Mario Argüello, guitarrista y luthier de guitarra, integrante y sesionista de varias agrupaciones renombradas en Paraguay; Aaron Zorrilla, bajista virtuoso, profesor de música con énfasis en bajo eléctrico, integrante de Versión Palma Loma Blues, sesionista colaborador en diversos e importantes proyectos musicales en Paraguay; Enrique "Papu" Carmona, de entre los percusionistas más solicitados y aclamados en la escena musical paraguaya. Integrante del grupo de salsa La Pimentada. Colaboró como percusionista en el segundo disco de Domimique Bernal, titulado My own way of swinging y en el Festival Internacional de Jazz de Asunción 2014, compartiendo escenario con Bill Anschel Jazz Quartet y haciendo pareja en percusión con el baterista estadounidense Jeff Busch.

Como en cada edición, algunos músicos locales se sumarán luego a la tradicional jam blusera, garantizando otra noche azulada de talento bohemio para el disfrute del público que se sigue multiplicando como este maravilloso género que nació en el Mississippi pero hace tiempo se ha nacionalizado.

Las entradas, como siempre muy accesibles, podrán adquirirse esa misma noche en la boletería de la Mariño (Santa Fe 847) a solo 80 pesos con el plus de poder adquirir 2 por 150 pesos.