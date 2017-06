Aumento a docentes: ATECH considera inadmisible la defensa del oficialismo

“Es inadmisible asistir a una ‘defensa’ de lo indefendible como lo es el paupérrimo ‘aumento’ a docentes consistente a la fecha en un 6 por ciento -a razón de un 1 por ciento por cada mes-, doblando y por lejos la inflación dicho porcentaje en cada uno de ellos”, plantea en un documento ATECH.

En esa línea, considera ATECH que “cómodamente estamos ubicados los docentes en particular, unos más de 6 puntos por debajo de la inflación acumulada”. Ante lo cual se pregunta: “¿De qué protección del poder adquisitivo nos hablan?”. A lo que luego señala que “en la reunión del lunes ofrecieron un 1,5 por ciento más. Defensa de lo indefendible que acaba de realizar el ministro de Hacienda de la Provincia –Cristian Ocampo-, tratando de generar una opinión distinta de lo que en los hechos significa tan mezquino incremento que no hace más que evidenciar toda una decisión política de continuar ajustando a los sectores de menores recursos, haciéndonos pagar los pesos de todas las crisis habidas y por haber exactamente siempre a los mismos”.

ATECH repudia “las expresiones vertidas por el secretario general de la gobernación Horacio Rey, quien ataca a los sindicatos y demás sectores en lucha por la dignidad misma que como personas merecemos y el Gobierno no respeta”. Para luego, directamente expresar: “Han equivocado el camino señores gobernantes: no somos los trabajadores ni ocupados ni desocupados los enemigos de la Provincia ni del País, sí lo es la política neoliberal que se implementa desde Nación, un verdadero calco de la de los ’90…que ustedes lejos de combatirla junto al pueblo del Chaco que resiste e feroz ajuste, recorte y empobrecimiento de la mayoría de la sociedad argentina, la cumplen a pies juntillas. Pongan ese mismo énfasis que utilizan para atacar a los trabajadores y a los sectores más vulnerables para hacer frente a las políticas nefastas implementadas por el Gobierno nacional, no replicándolas en la Provincia. Defiendan los intereses de todos los chaqueños”.

“No hemos escuchado una sola palabra los chaqueños de nuestro Gobierno Provincial respecto del endeudamiento a cien años concretado por la Nación, con la hipoteca del futuro de todos los argentinos para con varias generaciones por delante. ¿Y vienen a atacar y a intentar desprestigiar la justa lucha de los trabajadores ocupados y desocupados de su propia Provincia que no eligió tamañas definiciones políticas?”, remarca el sindicato que conduce Rosa Petrovich.

“El país del revés!!! El secretario general de la gobernación, responsable directo del desmantelamiento de los departamentos de reconocimientos médicos en la Provincia, dejando a la deriva la atención a la salud del conjunto de los trabajadores de la educación del Chaco, en una medida absolutamente arbitraria, ilegal y lo más grave, inhumana… es quien se erige en ‘juez’ de las luchas emprendidas por los sindicatos y demás sectores que reclaman con justicia ante una política perversa que intenta avanzar por encima de los derechos del conjunto de la sociedad, y de los trabajadores en particular”, sostiene ATECH.

“La ATECH reivindica la lucha del conjunto de los trabajadores, y en particular de los de la educación, nada más ni nada menos que en el marco de lo que la Constitución Nacional y Provincial, y toda la demás normativa vigente permiten, ante el avasallamiento de sus derechos por parte del gobierno que fuere, como en este caso lo están siendo por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Provincia del Chaco”, afirma el sindicato docente.

Por último, se dirige directamente al Gobernador Domingo Peppo, expresando que “reclamamos que redireccione la política de su gobierno para atender definitivamente los intereses del pueblo chaqueño, que priorice los problemas por resolver que no pueden ser otros nunca, más que los de atender las necesidades básicas de la gente, lo que tiene estrecha relación con el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores pulverizado hoy por el costo de vida y la inflación incesante”.