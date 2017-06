Cambiemos expone propuestas en Fontana

Los candidatos a diputados provinciales por Cambiemos, Leandro Zdero y Carina Batalla, dijeron presentes en Fontana, donde dieron a conocer la propuesta del cambio para el Chaco y se acercaron a dialogar con vecinos del lugar.

En primer lugar, Zdero y Batalla, quienes estuvieron acompañados por el delegado sanitario federal, doctor José Gómez; el presidente del Comité de la UCR en Fontana, Ernesto Dellamea, y los concejales locales Rueda y Belaustegui, brindaron una conferencia de prensa en la sede del Comité local, donde destacaron, entre otras cosas, que “Cambiemos se está consolidando en todo el país, y creemos firmemente que el Chaco merece sumarse a este cambio, ya que desde hace 10 años los vecinos tienen los mismos problemas y este Gobierno Provincial, al igual que el anterior, no sabe o no quiere darle soluciones”.

Leandro Zdero detalló además que “la gente nos dice en cada lugar al que vamos, que la provincia está sin rumbo y que siguen esperando soluciones concretas a sus problemas de todos los días. Después de 10 años de kirchnerismo en el Chaco, seguimos teniendo una educación pública que no enseña, una salud pública que no cura, una seguridad pública que no cuida, y una Cámara de Diputados que se maneja a antojo del Gobernador”.

“No podemos seguir este camino, si es que queremos ver el pleno desarrollo del Chaco y de todos los chaqueños. Necesitamos tener diputados que estén cerca de la gente, que trabajen codo a codo con ellos para encontrar soluciones, y ese es nuestro compromiso con el pueblo chaqueño”, afirmó.

Por su parte, Batalla mencionó que “le transmitimos a la gente que si seguimos igual, nada va a mejorar, y por eso es fundamental que cambiemos. Que cambiemos la forma de hacer política, que no es otra cosa que estar siempre al lado de la gente, de trabajar en los problemas reales y en decir siempre la verdad”.

“A pesar de que desde el sector oficialista dicen que no se puede estar mejor, nosotros sabemos que sí. Podemos cambiar el destino del Chaco y este 23 de Julio es el momento clave para empezar a hacerlo”, finalizó diciendo.