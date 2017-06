Unidad Ciudadana presenta candidatos alineados con el kirchnerismo

En una conferencia de prensa se presentó la lista Unidad Ciudadana para las elecciones legislativas nacionales. Está integrada por varios sectores relacionados con el kirchnerismo. La encabeza Fabricio Bolatti, quien estará secundado por Lilián Ramona de las Mercedes Marolo, proveniente del justicialismo de Presidencia Roque Sáenz Peña; Oscar Maciel, de reconocida militancia y Claudia Viviana Núñez Rojas, de la agrupación Descamisados.

Completan la Lista 501, Unidad Ciudadana, Oscar Alberto Rojo, de Colectivo Nacional; Elvira Oscar Pérez, trabajadora municipal que pertenece al movimiento Unidad y Lealtad y Gerardo Rubén Serruya del Frente Grande.

Durante la presentación, Fabricio Bolatti remarcó el alineamiento a las políticas reivindicadas por Cristina Kirchner. “Creemos que hoy el pueblo extraña a Cristina, las políticas del kirchnerismo, es por ello que queríamos que en el Chaco haya una alternativa kirnerista fiel para que el pueblo se pueda expresar en ese sentido. Lo que vemos es que no hay expresión ciudadana, excepto Unidad Ciudadana, y de algunas expresiones internas del Frente Chaco Merece Más pero no una expresión kirchnerista que dé garantías, que los diputados que surjan de esas listas voten lo que el pueblo necesita y como política de Estado. Ya pasó que los diputados fueron a Buenos Aires y votaron en contra de los intereses del pueblo y del Frente para la Victoria. Por eso no queremos que eso vuelva a pasar con nuestros votos”, sentenció.

“Cuestionamos el armado de las listas del Frente Chaco Merece Más y Cambiemos es una lista macrista y que Aída Ayala es Macri en Resistencia y en la provincia del Chaco y que el Frente Chaco Merece Más tenía que haber sido una alternativa al macrismo pero vemos como se ha armado la lista, condicionada desde el gobierno nacional, llegamos a la conclusión que tampoco representa una lista opositora, es por eso que tuvimos que emular la actitud de nuestra jefa política la señora Cristina Fernández de Kirchner, que después de haber sido dos veces presidenta , y de haber sido reelecta por el 54 por ciento de los votos, haber terminado su gestión y haber entregado un país en marcha con justicia social, con gente trabajando con derechos constituidos”, expresó Bolatti.

El primer postulante de la Lista “K- Proyecto Nacional y Popular” siguió cuestionando las medidas del gobierno nacional. “Hoy encontramos un país en donde todos los días se pierden los derechos y 56 mil planes de estudios Progresar que se suspendieron , gente que pierde su pensión y su trabajo, además el sueldo es menor y gente que no puede pagar su boleta de luz, todos ellos generan una masa crítica de reclamos que sin todos ellos no van a tener expresión si Unidad Ciudadana no se presenta en estas elecciones, por eso estamos todos firmes acá”, subrayó Bolatti.