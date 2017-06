SITECH Federación ratifica paro de 48 horas

SITECH Federación ratifica la medida de fuerza de 48 horas para los días martes 27 y miércoles 28, con una actividad central para el último día.

El gremio docente señala que la convocatoria es en respuesta a “la oferta del ministro de recomponer el sueldo en 1,5 por ciento”, tras considerar la oferta como “totalmente insuficiente y ajustadora”.

“En la reunión se señaló que recomponer los sueldos por debajo del nivel de inflación mes a mes garantiza el conflicto en forma indefinida, ya que como hemos afirmado no da previsibilidad para el sector docente ni para el resto de los sectores del Estado, trayendo como consecuencia la paralización de la educación y la administración pública”, expone SITECH Federación.

Asimismo, afirma que “la política de ajuste no es privativa del actual gobierno nacional sino que venimos siendo víctimas de las mismas por gobiernos anteriores, sin que ello signifique negar la profundización del ajuste por parte del Gobierno Nacional cuando negó las paritarias nacionales, que no es otra cosa que ignorar y no invertir en la educación pública”. A partir de esto, SITECH Federación ratifica “la unidad para frenar el ajuste, sin por esto dejar de tener memoria”.