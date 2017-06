Aprueban dos nuevos programas en el Consejo Federal de Educación

El ministro de Educación de Chaco, Daniel Farías, toma parte de la 81ª Asamblea del Consejo Federal, realizada en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. En este ámbito se aprueban los programa Nexos y “El embarazo no intencional en la adolescencia: su abordaje desde la escuela secundaria”.

El titular de la cartera educativa chaqueña, Daniel Farías, participó durante miércoles y jueves de la 81ª Asamblea del Consejo Federal, que se desarrolló en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, con la presencia de todos los ministros de Educación del país. Durante el mismo se aprobaron dos propuestas: los programa Nexos y “El embarazo no intencional en la adolescencia: su abordaje desde la escuela secundaria”.

El Programa Nexos: Articulación Educativa, impulsado desde la Secretaría de Políticas Universitarias, se focaliza en la articulación de la Educación Superior y la escuela secundaria, con el objetivo de fortalecer la calidad y acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes secundarios al momento de iniciar sus estudios superiores. Al respecto, el ministro Farías explicó que, si bien apoyó su aprobación, desde la cartera chaqueña se objetó que el programa otorga mayor preponderancia a la educación universitaria. "Nosotros consideramos que debe llevarse adelante con un marco de carácter cooperativo entre los ministerios y las universidades", dijo el funcionario chaqueño.

Con respecto al segundo programa aprobado, el cual se incorpora al programa de Educación Sexual Integral, Farías comentó que "se intenta tratar de resolver la problemática respecto al alto porcentaje de chicas menores de 19 años que tienen embarazos no deseados". Esta iniciativa tiene como objetivo profundizar la formación docente en Educación Sexual Integral, fortaleciendo el abordaje integral de los derechos sexuales y reproductivos en general, y de los métodos anticonceptivos en particular, y se fortalecerá mediante la Campaña Nacional "Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia".

Durante la Asamblea también se procedió a la evaluación de estudiantes de la formación docente y los prototipos de Infraestructura Escolar para la realización de jardines de infantes, incluyendo la socialización de proyectos en marcha de las distintas provincias, así como el operativo de Torneos Interescolares.