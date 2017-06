Teatro para entretener y concientizar acerca de la cuestión de género

La obra “El Círculo Sagrado”, que tiene como protagonistas a Belén Portero, Norma Salazar, Katia Bradford y Ana María Verón, hace hincapié en la igualdad de género y busca realzar la imagen de la mujer en la historia argentina. Carbonell dice al respecto “Queríamos hablar del bicentenario desde la perspectiva de la mujer, que hoy día la cuestión de género está muy sensible y nosotros no queremos estar ajenos a eso” expresó. Además explico que en la historia Argentina siempre se habla de los próceres como San Martín, Belgrano, pero no dan importancia a las mujeres que tuvieron un papel importante.

Respecto a la construcción de la obra cuenta como fue el proceso “Lo que hicimos fue investigar casi 3 meses, sentarnos con libros y apuntes, reunirnos con autores de libros”, y que luego, cuando ponían los cuerpos en escena se generaba una constante transformación. Por otro lado, entiende que la perspectiva de género mutó en las últimas épocas “Los paradigmas han cambiado, y queríamos estar dentro de la cuestión de género”. Él entiende que informar sobre estas cuestiones por la lectura de un libro, no tiene la misma llegada que a través de una obra, porque a través del lado cómico, se entretiene y concientiza. Otro de los proyectos con fin similar es la próxima obra “Dos Mujeres” que también abordará esta temática.

El departamento de Teatro, durante la segunda semana de Junio, llevó a cabo intensas actividades relacionadas con el contacto de las obras de autores locales con el público que se acercaba al predio del domo del centenario. Walter Carbonell especificó que las actrices “iban recibiendo a la gente y se generaba una especie de improvisación de 15 o 20 minutos de obras”.

Departamento de Cultura

Los distintos departamentos (Cine, Teatro, Danza, Música) del Instituto de Cultura surgen como respuesta a la Ley de Cultura que los independiza del Ministerio de Educación. El Departamento de Teatro, está conformado por ocho personas: Lorena, en la parte administrativa, Norma Salazar y Belen Portero en el área de logística, Ana María Verón y Katia Bradford en la sistematización de información y los talleres de teatro y género, Guillermo Sirio y Florencia Díaz en el área de prensa, difusión y comunicación.

Lucas Ezequiel González