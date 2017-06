Legisladores justicialistas rechazan la suspensión de las pensiones no contributivas

Diputados provinciales justicialistas expresan rechazo a la suspensión de pensiones no contributivas. Ponen a disposición la línea 0800-888-6800 para recibir reclamos de los afectados.

Diputados del bloque Justicialista brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su rechazo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional respecto a la suspensión de pensiones no contributivas, y anunciaron la puesta a disposición de la línea 0800-888-6800, gestionada por el Área de Coordinación Técnica en Discapacidad para recibir reclamos de personas afectadas por la misma. Estuvieron presentes en la rueda de prensa los diputados Élida Cuesta, Hugo Sager, Ricardo Sánchez, Viviana Damilano Grivarello, Beatriz Bogado, Elda Pértile, María Lilián Fonseca, Enrique Paredes, Rubén Guillón, Roberto Bracone y Héctor Vega.

Cuesta consideró que la medida adoptada por el Gobierno Nacional es sumamente arbitraria y perjudica directamente a un sector vulnerable de la sociedad. “Hay que atender los casos en particular y no limitarse solamente a cumplir con la letra chica de un decreto del año 1997 que ya caducó, porque la realidad no es la misma”, remarcó.

Además, precisó que el Área de Discapacidad de la Legislatura se pondrá a disposición de los beneficiarios que perdieron su pensión, por medio de la línea gratuita para efectuar los reclamos y gestionarlos. “Que se les quite a aquellas personas que indebidamente están percibiendo una pensión de discapacidad, pero no se puede tomar una medida que abarque a todos los que son sujeto de derecho”, aseveró.

Para la legisladora, es muy necesario realizar los estudios socioambientales y psicológicos que están previstos; y agregó que “la ANSES dice que el Estado está de tú lado y sin embargo, parece que el Estado ha abandonado a estas personas que se encuentra en una situación de vulnerabilidad”, reiteró.

Para finalizar, Cuesta pidió al Gobierno Nacional que revea la medida y que se suspenda hasta que se concurra a terreno para ver los casos reales. Por otro lado, manifestó que “los funcionarios de ANSES deberían estar hoy aquí, trabajando mancomunadamente con todos los legisladores para dar una solución a la gente”, concluyó.

Apoyo del bloque mayoritario

El titular de la bancada Hugo Sager explicó que “la convocatoria obedece a la necesidad de este bloque de expresarse rotundamente rechazando las medidas que se adoptaron desde el Gobierno Nacional, cercenando los derechos de casi 83 mil ciudadanos argentinos que como tales eran sujetos de derecho y estaban cubiertos por las pensiones por discapacidad”.

“Esto obedece a que entendemos que más allá de la búsqueda del equilibrio fiscal, no pueden ser los sectores más vulnerables aquellos que sean agredidos por medidas de esta naturaleza, fundamentalmente teniendo en cuenta que para llevarla adelante han aplicado criterios discrecionales y se han utilizado herramientas dictadas por el Poder Ejecutivo de la década del 90 que ni en aquel momento fueron aplicadas”, apuntó.

El diputado hizo hincapié en el rango constitucional de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a lo que acotó: “nos ponemos a disposición de todos aquellos ciudadanos argentinos y chaqueños que, viendo vulnerados sus derechos, no tienen dónde acudir; los queremos acompañar desde esta Cámara de Diputados cuya presidenta hoy nos acompaña, y que pone a disposición dentro del área de Coordinación Técnica en Discapacidad un 0800 para que todos aquellos ciudadanos afectados por esta medida tengan el acompañamiento de esta Legislatura”.