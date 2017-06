Pretenden la exención de sanciones para los que no votaron en las PASO

Los diputados provinciales Carlos Martínez y Raúl Acosta propician la exención de sanciones de los ciudadanos que no concurrieron a votar en las recientes elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en una iniciativa legislativa. Consideran que dicha ausencia "se debe a la falta de información para el electorado, la ineficiente organización del acto electoral, las condiciones climáticas y el mal estado de las calles".

Ante la ausencia de casi 500 mil ciudadanos habilitados para votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 4 de junio pasado, los diputados provinciales Carlos Martínez y Raúl Acosta presentaron un proyecto de ley con el objetivo de lograr que estas personas que incumplieron sus obligaciones queden, por única vez, libre de sanciones.

Martínez sentenció que “se debe tener en cuenta una serie de factores que imposibilitaron a la gente a cumplir su deber cívico. Entre otras cosas, consideramos que dicha ausencia se debe a la falta de información para el electorado, la ineficiente organización del acto electoral, las condiciones climáticas y el mal estado de las calles, viéndose más afectados con estas últimas los habitantes del interior.

“Si bien sabemos que el acto electoral es un deber de los ciudadanos y las autoridades de mesa designadas, no se los puede sancionar a ellos cuando hay faltas imputables al Estado. En algunos casos las autoridades de mesa, por ejemplo, recibieron con demoras las notificaciones y no fueron capacitadas, a lo que debemos sumar el caso de que algunas autoridades designadas no saben leer ni escribir”, expresó Martínez

El primer candidato a diputado provincial de la alianza Progresistas recordó también que “antes de las elecciones ya venían advirtiendo el hastío que hay en la sociedad por el extenso cronograma electoral”. En este contexto presentaron en la Legislatura una iniciativa para votar un solo domingo cada 4 años.