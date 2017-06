Peche presenta denuncia penal contra directivos de SECHEEP

El presidente del interbloque de diputados provinciales de Cambiemos, Carim Peche, anunció en conferencia de prensa acerca de la presentación de una denuncia penal contra el presidente y directivos de SECHEEP. También adelantó que se presentará una medida cautelar con el objetivo de que hasta tanto no se solucione esta situación, se suspenden los cortes de servicio y retiro de medidores. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno municipal, Bruno Cipolini.

Denuncia penal

Peche expresó: "Con el acompañamiento de los usuarios y entidades logramos que SECHEEP retrotraiga las tarifas y devuelva lo sobrefacturado de acuerdo a lo resuelto por la justicia federal, pero resulta que ahora lo escuchamos decir al presidente de SECHEEP, José Tayara, luego de la audiencia en el Juzgado Federal que como ya se habían enviado las facturas los chaqueños deben pagar y esperar a que la empresa les devuelva el dinero, desoyendo un fallo judicial provincial que le ordena refacturar a quienes no pudieron pagar". A partir de esto, se preguntó: "¿Quién es el señor Tayara para decidir sobre la economía de las familias y sus derechos como usuarios?". A lo que seguidamente apuntó: "Por todo esto hoy denunciamos penalmente al presidente y directivos de SECHEEP por dos delitos, desobediencia judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público".



Medida Cautelar

“Nos decían de todo cuando denunciábamos que el tarifazo de SECHEEP constituía una estafa porque SECHEEP estaba recibiendo de CAMMESA notas de crédito y no solo que la empresa de energía no devolvía el dinero sino que no decía nada hasta que lo denunciamos públicamente y fueron convocados por la Justicia Federal, han actuado de mala fe hacia la gente”, sostuvo Peche.

“Los usuarios no pagan porque no pueden afrontar el tarifazo, no porque no quieren, pero parece que eso no les importa y les siguen cortando la luz y sacando los medidores, por eso vamos a presentar una medida cautelar que frene los cortes hasta tanto se solucione esta situación, y le pido al defensor del pueblo Gustavo Corregido que, así como puso todas sus fuerzas en presentar una medida cautelar contra CAMMESA, se ponga del lado que tiene que estar, el de los usuarios, y pida a SECHEEP que respete el fallo del Chaco que le ordena refacturar y poder cerrar este tema”, señaló.