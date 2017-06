Maldonado pide que SECHEEP respete la igualdad ante la ley

El defensor del pueblo adjunto Hugo Maldonado requirió al defensor del pueblo para que por su intermedio se demande de manera urgente a la empresa SECHEEP para que implemente y/o determine los mecanismos y procedimientos tendientes a garantizar la igualdad ante la ley a todos los usuarios de la empresa en relación a las facturas de los períodos 3 y 4.

"La solicitud surge como consecuencia de que en la audiencia se elevó una propuesta y se acordó trasladar a los usuarios los créditos correspondientes ya enviados de CAMMESA a SECHEEP en las próximas facturaciones de la empresa energética provincial; y dicho por el presidente Tayara que como unos 120 mil usuarios ya recibieron sus facturas de los periodos 3 y 4, ellos la deberán pagar sin el crédito a diferencia de los que aun no recibieron la factura períodos 3 y 4 quienes la recibirán con el crédito", plantea Maldonado. Tras lo cual remarca que "siendo beneficiados unos y otros no, se plantea así desigualdad ante la ley".

Señaló Maldonado que “Se podría decir que con esto estaríamos incumpliendo con la garantía de igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución y el derecho de los usuarios a un trato equitativo y digno; que afecta sustantivamente los principios fundamentales en materia de servicios públicos.”

“Independientemente de esto, ya sabemos que no a todos les reintegrarán idénticos porcentajes, pues los usuarios residenciales recibirían una bonificación cercana al 20 por ciento y 40 por ciento, mientras que los grandes consumidores la misma sería del 80 por ciento, quedando claro quiénes serían los más beneficiados con esto. Esto porque se retrotrae al cuadro tarifario vigente en el año 2012", expone el defensor adjunto de la provincia.

“Creo que el problema radicó en que se estaría tratando a distintos como iguales, cuando la regla es tratar igual a los iguales, no podemos meter en la misma bolsa usuarios residenciales, grandes consumidores y usuarios de tarifa social”, consideró Maldonado.

“En relación a estos últimos, no quedo claro cuál es la propuesta de la empresa o quien será en definitiva el que se va estar destinado a amortiguar el impacto económico del fallo o del acuerdo arribado, reitero no creo que corran riesgo los que perciben Tarifa Social, hay que dar tranquilidad en este sentido, pero por no haberse diferenciado en la pretensión principal alguien (Estado Nacional-Estado Provincial o SECHEEP) deberá afrontar los costos", expresó.