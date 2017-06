Tarifa de la energía eléctrica: Legisladores provinciales de Cambiemos pedirán la refacturación

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos dieron a conocer en conferencia de prensa su posición respecto de los anuncios efectuados por SECHEEP tras la audiencia mantenida con la Justicia Federal respecto de la tarifa de energía eléctrica a cobrar a los usuarios.

El presidente del interbloque, Carim Peche, señaló: “Por supuesto que estamos contentos por la buena noticia que recibieron los usuarios chaqueños en cuanto a la tarifa de SECHEEP, por orden judicial deben retrotraer la tarifa y reintegrar los montos cobrados de más, nunca tuvimos dudas de que estábamos frente a una estafa y que había que retrotraer las tarifas de luz y devolver el dinero a los usuarios, durante mucho tiempo a través de solicitadas y avisos en los medios gastaron millones de pesos de los chaqueños para mentirles, para decirle a los usuarios que no teníamos razón, pero cuando el relato choca contra la realidad, la realidad siempre vence, y hoy se están retrotrayendo las tarifas y devolviendo el dinero, estábamos en lo cierto cuando decíamos que era una estafa, lo mas reprochable de todo esto es que necesitaron ser denunciados para dejar de quedarse con el dinero de la gente”.

“Pero no termina acá, aún siguen perjudicando a los usuarios, hay una orden de un juez del Chaco que obliga a SECHEEP a refacturar a aquellos que no han podido pagar, no importa si enviaron la factura o no, ese no es problema del usuario, ya bastante le metieron la mano en los bolsillo a los chaqueños durante mucho tiempo y pretenden seguir haciéndolo”, dijo, para luego dejar los interrogarse: “¿Quien se hace cargo del mal momento? ¿Quien se hace cargo del pago de reconexión de aquellos que no pudieron pagar el tarifazo?

Dumrauf: “Han violado normas del Código Penal”

La diputada provincial Irene Dumrauf dijo “Las sentencias judiciales están para ser cumplidas no cuando los funcionarios quieran, sino desde el momento en que se dicta una sentencia, quedó demostrado tanto en la justicia federal como en la provincial que hubo sobrefacturación, por lo tanto estamos trabajando en acciones legales porque entendemos que con la actitud del gobierno y de autoridades de SECHEEP se han violado normas tipificadas en el Código Penal como incumplimiento de deberes de funcionario público, retención indebida de fondos, durante meses SECHEEP no reintegró lo que CAMMESA ya le había acreditado”

Proyecto

En tanto, Dumrauf adelantó que “vamos a presentar un proyecto en el que solicitamos al gobernador que arbitre los mecanismos necesarios para que las facturas impresas que están en la calle, no sean abonadas por los usuarios hasta tanto se refacture porque la gente no puede pagar, y también que se suspendan los cortes de servicio por falta de pago en los períodos a refacturar hasta tanto se normalice la situación”.