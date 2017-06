Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Chaco Austral denuncia irregularidades en concursos y persecución gremial

Docentes universitarios, que pertenecen al Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Chaco Austral (SIDIUNCAUS), denuncian que las autoridades de esa casa de estudios no les reconocen el Convenio Colectivo de Trabajo, “incumplen la normativa de concursos y realizan persecución gremial a los dirigentes gremiales”. En su lucha, los docentes indican que hay antecendentes de 18 causas ante la Justicia Federal, por estos temas, y hasta el momento "no se ha podido conseguir reivindicar algún derecho de los trabajadores por parte de las autoridades académicas".

El SIDIUNCAUS mediante un comunicado que lleva la firma de su secretaria general, Fabiana Maguna y el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, los docentes manifiestan su preocupación ante lo que consideran un “grave situación” que se vive en la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Dicha afirmación se sustenta en la aseveración de que las autoridades de la Universidad mencionada, “no reconocen el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los trabajadores docentes, incumplen la normativa de concursos y persiguen a los dirigentes gremiales”.

Irregularidades

La dirigencia del SIDIUNCAUS de inmediato enumera en su comunicado las irregularidades que cometen, a su juicio, las autoridades de la UNCAUS con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Describen que la UNCAUS “no conformó la Comisiones Negociadoras de Nivel Particular para la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo (artículo 70 del CCT); no incorporó a los docentes interinos con más de 5 años de antigüedad en el cargo a la carrera docente (artículo 73 del CCT); no respeta el mecanismo de promoción transitoria de los cargos dentro de las cátedras para ocupar los cargos que quedan vacantes. (artículo 14 CCT).

En tal sentido, también apuntan que los directivos de la Universidad en cuestión “no respetan los mecanismos establecidos para la Evaluación de los Docentes ni la periodicidad de las mismas.(Resolución 064/13-C.S) y no conforma los Tribunales Evaluadores de Carrera Docente de acuerdo a los reglamentos vigentes tales como CCT, Ley de Educación Superior N°24.521 y Resolución 064/13-C.S.”

Persecución gremial

De inmediato el SIDIUNCAUS denuncia que “las numerosas irregularidades en la publicidad y el acceso a la información de los Concursos Públicos Docentes, hecho ratificado por la SIGEN (Expediente N° 007076/2016 y N° 008588/2016)". A lo que agregan “la sostenida persecución gremial que han sufrido los integrantes de la Comisión Directiva del sindicato por denunciar este avasallamiento de los derechos”.

Ante los hechos denunciados el SIDIUNCAUS y la CONADU exigen a las autoridades universitarias que se cumpla con las resoluciones judiciales, “ya son 18 causas en la Justicia Federal” y que se aplique plenamente el Convenio Colectivo de Trabajo, al tiempo que también reclaman que “se garantice la libertad de asociación sindical en la Universidad Nacional del Chaco Austral”.