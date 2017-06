Ausencia de autoridades de mesas y urnas en las PASO provinciales 2017

Electores manifestaron su disconformidad por la ausencia de las autoridades de mesa en la Escuela N° 833 de Resistencia. Especificaron que esta irregularidad se dio en las mesas N° 343 y 344. "Son las 9:15 y todavía no viene nadie, ni urnas hay, es una falta de respeto", apuntaron.

En la Escuela 833 previo a emitir su voto el pre candidato a diputado provincial por la lista UNIR, Luis Cabrera señaló que "fue una jornada triste y mala, ya que son las 10 y todavía no pude votar". Lamentó la ausencia de presidentes de mesas y delegados del Tribunal Electoral "no hay nadie a quien preguntar y consultar. De esto hablábamos cuando pedíamos durante la campaña una reforma política. Si no hay autoridades de mesa la ley electoral dice que la carga pública puede tener un cidudadano, si no las fuerzas de seguridad pueden hacerles comparecer", recordó.

Fuente: Compactonea