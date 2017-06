SITECH Federación convoca a medidas de fuerza para el martes 6 y miércoles 7

SITECH Federación convoca a medida de fuerza para los días martes 6 y miércoles 7 de junio y anuncia una manifestación en el Ministerio de Educación en reclamo de la suspensión de la capacitación virtual 2017 hasta que se garantice el acceso a la totalidad de la docencia. Asimismo plantea "la inmediata habilitación de Reconocimientos médicos en toda la provincia" ya que considera existe "desigualdad que acarrea la implementación de Salud Ocupacional en la capital provincial". Además, expone en sus reclamos "la continuidad del conflicto salarial que pese a encontrarnos a mediados de año se mantiene latente ya que el gobierno solo ha ofrecido un 6 por ciento de recomposición salarial", remarcando que "esta es una de las ofertas más miserables de todo el país".

En relación a la capacitación virtual 2017, SITECH Federación recuerda que ha hecho público un petitorio rechazando la misma, solicitando su inmediata suspensión ya que considera que "hasta tanto el Ministerio de Educación no pueda garantizar el acceso a la totalidad de la docencia de la provincia, esta capacitación atenta contra el derecho de perfeccionamiento", asimismo entiende que "la virtualidad de la pretendida capacitación no solo no se adecua a la realidad sino principalmente es una forma encubierta de negar al docente el derecho fundamental de capacitarse en servicio tal lo establece nuestra ley madre, el Estatuto del Docente".

En cuanto a Salud Ocupacional, SITECH Federación insiste en que "el mecanismo implementado por este organismo al obligar al docente del interior a trasladarse a la capital provincial para realizar su reconocimiento médico es una completa aberración, que no solo pone a los docentes del interior en condiciones de desigualdad sino que atenta contra la propia salud del docente". A partir de lo expuesto, desde este sindicato solicitan que "se restablezcan los mecanismos de reconocimientos médicos en toda la provincia, hasta resuelvan la cuestión de fondo garantizando al docente se cumpla el Estatuto de Docente".

Asimismo, en referencia a la cuestión salarial, SITECH Federación señala que "pese a encontrarnos en junio, aún no está resuelta" y sostiene que "se agrava dada la incapacidad del Gobierno provincial por dar respuestas concretas que permitan destrabar el conflicto". En esa línea, reafirma su posición de rechazo al ofrecimiento salarial. "Demás está decir que el 6 por ciento ofrecido es miserable y ajustador ya que no permite siquiera correr al docente de la línea de la pobreza y se encuentra muy distante de lo solicitado por este sindicato que es un 35 por ciento de recomposición salarial. Evidentemente el gobernador de la provincia está más preocupado por las elecciones que por responder a las demandas sociales, hecho que quedó demostrado fuertemente esta semana cuando la docencia adherida a SITECH Federación manifestaba su reclamo con la instalación de una carpa en Presidencia Roque Saenz Peña y al mismo tiempo Oscar Domingo Peppo realizaba el cierre de campaña, contradicciones si las hay mientras desde el oficialismo se pretende ocultar los problemas con los trabajadores SITECH Federación levanta una carpa para visibilizar lo que algunos pretenden esconder debajo de la alfombra", expone.

"En relación a la aberrante Resolución 506 que en el 2013 fue mentada y puesta en aplicación por el nefasto Ministro de Educación Sergio Soto, una vez más este sindicato ha conseguido una conquista historia ya que el dictamen de Procuración declara inconstitucional dicha resolución", dice SITECH Federación. Sin embargo, afirma que "hoy nos encontramos que de manera solapada la 506 sigue siendo aplicada entre otras formas camufladas, por proyectos de 'parejas pedagógicas' ya que los día que los docentes adhieren a medidas de fuerza son suplantados por sus 'parejas pedagógicas' lo que se constituye en una clara violación al derecho constitucional de huelga y de ninguna manera podemos permitir que estos clones de la 506 sigan en vigencia, menos aun cuando la Procuración de la Corte Suprema así lo dictaminó".

Por último, reitera el "pedido de unidad de todos los sectores convencidos de que el ajuste que realizan Nación y Provincia en absoluta sintonía solo podemos frenarlo si nos encontramos juntos en la unidad de acción".