Nuevamente impulsan la Ley de Descanso Dominical

Con la presencia de delegados de diferentes comercios, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio junto a los dirigentes del Frente Grande, Daniel San Cristóbal, Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón, impulsaron nuevamente la Ley de Descanso Dominical, que prohíbe la apertura de locales comerciales los días domingos y feriados nacionales. También incluye el proyecto bajo análisis el cierre de los locales los días 24 y 31 de diciembre desde las 13 y los días 25 de diciembre y de 1 de enero.

Tanto San Cristóbal como Bolatti, en diferentes momentos fueron los autores de la norma que fue vetada en dos oportunidades.

“Nosotros nunca perdimos la esperanza, citamos a los delegados para pedirles su opinión. Vengo dialogando con el secretario general de comercio de Corrientes, para encarar la lucha de esta ley en conjunto, ya que uno de los motivos esgrimidos del veto fue, que si acá en Chaco cerrábamos los domingos, la gente se iba a trasladar a la vecina provincia”, afirmó Roque Schulz, secretario general del CEC.

Schulz resaltó que hay intentos de conculcar derechos. “En este momento estamos peleando con una empresa del medio que no quiere pagar doble jornada los domingos y feriado, nadie está dispuesto a dejar a su familia para no cobrar, acá debemos respetar las leyes, ese es un derecho adquirido. Sabemos que las políticas del Gobierno Nacional no son favorables a los trabajadores, pero no podemos bajar los brazos y debemos continuar luchando”, indicó el gremialista.

Por su parte, Daniel San Cristóbal, candidato a diputado provincial por la lista 41 K acompañado también por las integrantes de la lista –integrada por diversos sectores políticos y sociales- Úrsula Sabarece y Florencia Calvo y uno de los impulsores de la Ley de Descanso Dominical manifestó que “para nosotros es muy importante que tiene que surgir con el apoyo de los trabajadores, queremos que se apruebe lo antes posible pero con solidez. Es importante que sea debatido por ustedes los delegados, con los trabajadores de cada comercio. Es el momento para expandir algunos derechos, esta Ley fue trabajada por Roque Schulz y dos veces le pegamos en el palo, ojala que la tercera sea la vencida. Es importante la discusión de base y lograr el máximo de acompañamiento posible” , dijo quien fuera por dos periodos legislador provincial.

“Nos acercamos al CEC con una propuesta, con un borrador que vamos a poner a consideración de los delegados en un proceso de discusión que estamos iniciando. Pretendemos poner en la agenda política, legislativa y electoral el derecho de los trabajadores, esta ley forma parte de un antiguo reclamo de los trabajadores. Queremos ponerlo a consideración de distintos sectores de la sociedad, de los comerciantes y otras entidades gremiales”, apuntó el actual diputado provincial Daniel Trabalón.