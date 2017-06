Proyecto Sur se muestra como alternativa “para una verdadera democracia”

Desde las primeras horas de la tarde, los militantes de Proyecto Sur Resistencia se volcaron a la Peatonal y avenida Alberdi repartiendo el voto de la Lista 180.

Aproximadamente a las 19 horas, gracias al permiso del micrófono que le dio la familia que en el lugar pide colaboración para operar a su hijo, Proyecto Sur Chaco realizó un pequeño acto de cierre. En ese marco, el presidente de este partido, Polo Legal sintetizó que las banderas de la lista son:

“Que se preserve la bio-diversidad del campo y del monte y que la renta de los recursos naturales de la provincia queden para los chaqueños, para poder crear fuentes de trabajo y proveer a la salud pública, la educación pública, porque con fuentes de trabajo es la mejor forma de combatir la inseguridad”.

Luego, Legal apuntó que “los gobernantes del bipartidismos, ambos por igual no pueden hacerlo aunque quieran porque ellos tienen compromisos con las corporaciones agro-exportadoras que hoy pasan a ser los verdaderos dueños de la provincia”.

“En síntesis, mientras no se cambie esta matriz de gobernantes cipayos no habrá trabajo, salud, educación, seguridad, justicia en la provincia y ratificó que nunca se podrá cambiar a los de siempre si no logramos tener una verdadera democracia, sin clientelismo y sin desinformación”, dijo Legal.

Finalmente invitó a votar la Lista 180 “para que podamos tener un diputado provincial, en Víctor Miranda una gran persona, profesor que proviene de la lucha sindical de Villa Ángela y así comenzar la esperanza de que un día, tengamos una provincia digna con gobernantes dignos”.