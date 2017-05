SITECH Federación rechaza la Capacitación Virtual 2017

SITECH Federación denuncia públicamente “la absoluta improvisación por parte del Ministerio de Educación en la Capacitación Virtual en Servicio 2017 que ha dejado a ciento de docentes en absoluta situación de desigualdad”. A partir de esto, el sindicato docente solicita “la inmediata suspensión y posterior revisión de la Capacitación hasta tanto no se garantice el acceso y permanencia a la totalidad de los docentes”.

Explica el sindicato que conduce Eduardo Mijno que “lo requerido se debe a que entre otras anomalías, la capacitación debe ser en servicio y gratuita, cuestión esta que no se cumple ya que no se garantiza el acceso a Internet en todo el territorio, como así tampoco se respeta la finalidad ‘en servicio’ ya que el trabajador docente debe ocupar su tiempo libre para tal efecto”. Luego señala que “la clave para el ingreso a la plataforma no llegó en tiempo estipulado a una gran cantidad de docentes, y aun teniendo la clave no es suficiente ya que muchos no pueden ingresar, consultando a la página sugerida sin encontrar respuestas”.

Afirma que esta cuestión “preocupa a toda la docencia, más si sumamos lo perverso del sistema que hace que el docente por mejorar su situación laboral y/o conseguir cargos u horas cátedras se sienta colapsado ya que la no participación en dicha capacitación implica la imposibilidad de obtener los 3 puntos para su valoración”. En relación a esto, SITECH Federación expresa que “el ministro que desde el discurso oficial pregona la calidad educativa, promueve una capacitación virtual para la que la provincia no está preparada y en su implementación solo ha generado situaciones de desigualdad entre quienes tienen acceso a la misma y quienes hasta la fecha siquiera han podido ingresar a la plataforma”.

A partir de lo expuesto, SITECH Federación invita “a la docencia a concurrir a sus entidades de base para firmar un petitorio que será canalizado a las autoridades correspondientes para que cada docente de la provincia goce del derecho absoluto a la capacitación en servicio y al mismo tiempo a efectuar una denuncia sobre la causal que imposibilita ejercer el derecho de perfeccionamiento, ubicándolo en situación de desigualdad y haciendo la respectiva reserva de derecho ante el Ministerio y la Junta de Clasificación”.