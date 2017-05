ATECH insta a estar alertas y movilizados a los afiliados del InSSSeP

En el marco del proyecto de reforma integral de la Ley 4044/94 elaborado y propuesto por los trabajadores activos y pasivos afiliados al InSSSeP, ATECH considera que "resulta imperioso ratificar el reclamo y la exigencia de la modificación a la brevedad, de los cinco puntos que a continuación se detallan". Recuerda el sindicato docente que desde "el arco gremial de la Provincia" los han presentado de manera formal a la Cámara de Diputados en septiembre del año 2014.

Los puntos en cuestión son:

"1.- Prohibición absoluta de compensación entre los distintos fondos que administra el InSSSeP (artículo 30, 31, 32 y 36 del proyecto de reforma integral citado). Para evitar definitivamente que se terminen utilizando los fondos superavitarios de la Obra Social para tapar agujeros del déficit previsional, resintiendo la atención a la salud de los afiliados. Y con autoridad suficiente, al haber planteado en el proyecto citado una gama de alternativas para resolver la cuestión de fondo del déficit previsional del InSSSeP.

2. Creación de un organismo de consulta y de control en el InSSSeP, integrado por representantes de las entidades sindicales de activos y de organizaciones civiles de pasivos (artículos 21, 22, 161, 162, 163 y 164 del proyecto citado). Demás está subrayar que dicho organismo propuesto es ad-honorem.

3.- Establecer para los seguros como plazo máximo de pago un período de noventa (90) días posteriores al siniestro (artículo 194 del proyecto citado). Nadie desconoce cuál es la realidad a hoy, con el largo peregrinar de los beneficiarios para encontrarse con la percepción de los seguros del InSSSeP.

4.- Traspaso financiero del régimen policial al Estado provincial e incorporado presupuestariamente al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo (artículo 94 del proyecto citado). Como originalmente fue -lo que se modificó en el año 2000 en el marco del paquete de ajuste del gobierno de turno- y como corresponde que sea, habida cuenta que la policía presta servicios para toda la sociedad chaqueña, no solamente para los afiliados al InSSSeP como para cargar el sostenimiento de la caja policial sobre las espaldas de los afiliados al Instituto.

5.- Una ley especial que garantice el recupero de las deudas que mantengan con el InSSSeP luego de cada ejercicio financiero cualquier organismo del Estado Provincial. Como por ejemplo la deuda de la Empresa provincial SAMEEP, que a diciembre de 2016 superaba los $ 825.000.000 (ochocientos veinticinco millones de pesos).

"¿Puede quedar alguna duda de la justicia de lo que reclamamos los afiliados al InSSSeP a toda la dirigencia política chaqueña para que tome cartas en el asunto respecto de la resolución inmediata de los graves problemas que aquejan al organismo?", se pregunta ATECH. Para luego señalar que "creerán que aún tienen margen para seguir mirando para el costado mientras los afiliados somos severamente castigados con el delictivo plus médico.... no han podido hacer cumplir la ley que lo prohíbe, la 7058/12... o no se quiere porque en verdad representará un gran negocio para algunos?. ¿O mientras seguimos padeciendo la falta de regularización de la totalidad de los servicios que merecemos de nuestra obra social; la falta de ampliación del vademécum para que abarque los medicamentos que debe abarcar y no solamente los más baratos y 'genéricos'?".

Luego amplía interrogandose: "¿Puede la dirigencia política chaqueña con poder de decisión, seguir sin definir la concreción del cobro por parte del InSSSeP de las acreencias que el mismo tiene, de todos sus deudores, y particularmente de empresas del propio Estado como la empresa SAMEEP?".

"¿Intentarán seguir siendo generosos con lo ajeno, propiciando algunos, "propuestas de campaña" como las de construir complejos para tal o cual cosa en predios que son propiedades del InSSSeP (como en el del ex Pediátrico)-sin importarles la opinión de sus verdaderos dueños que somos los afiliados los que sostenemos al organismo financieramente con nuestros aportes-?" se pregunta. A lo que seguidamente señala que "desde hace años hay propuestas sólidas de los propios afiliados activos y pasivos para por ejemplo construir un sanatorio propio del InSSSeP de alta complejidad. Luego sigue interrogandose: "o la propuesta de la construcción para la centralización de las distintas oficinas y departamentos del Instituto que funcionan en tantísimos locales alquilados pagando anualmente sumas millonarias en concepto de "alquiler", siempre con nuestros aportes por supuesto, el de los afiliados?"



Desde la ATECH invita "a todos los afiliados al organismo a estar alertas y movilizados para lograr los objetivos planteados desde las filas de los trabajadores estatales a través de nuestras respectivas organizaciones sindicales, en defensa de nuestra obra social y de nuestro régimen previsional, que sigue acechado a diario además, por la nefasta política de la armonización previsional que continúa latente".