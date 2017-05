En General San Martín, Peppo afirma que la Lista 652 DP "representa el futuro de cada uno de los chaqueños"

El presidente del Consejo Provincial del PJ, Domingo Peppo, junto al secretario general, Aldo Leiva, encabezaron una reunión ampliada de dirigentes y militantes de General San Martín.

Durante su discurso, Peppo destacó la consolidación del Frente Chaco Merece Más en los últimos 10 años, con el peronismo como eje vertebral pero con la amplitud de diversos espacios políticos. “Desde el 2007 iniciamos a nivel provincial un proceso de grandes logros, que ustedes son testigos”, expresó. A lo que luego acotó: “Hoy pudimos consolidar este espacio, entendiendo que teníamos un sustento político que no era solamente el justicialismo sino un frente con una fuerza política importante”.

El titular del PJ chaqueño resaltó la conformación de la Lista 652 DP, la cual representa “la renovación” política; y además representa a distintos sectores sociales, cuenta con 50 por ciento de representación femenina y de la juventud. Aseguró que responde “a la política que quiere la gente”. “La gente no quiere la vieja política, no quiere candidatos que pongan palos en la rueda, que buscan que le vaya mal al otro. Nosotros queremos continuar este gobierno y recuperar el gobierno nacional, pero lo haremos en las urnas, no pensando que le vaya mal al país, porque todos somos parte de Argentina”, enfatizó.

En este sentido, Peppo instó a pedir el voto, remarcando la “visión política y la capacidad que tenemos de seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los chaqueños”. “Podemos mostrar obras, podemos y debemos ser el motor de los sueños”, enfatizó.

Aseguró así que “tenemos una herramienta central que es un proyecto político que puede mostrar historia”; y pidió mostrar a la ciudadanía la unión del Frente que “defiende los intereses de los chaqueños”.

“Cada candidato representa una concepción de este proyecto, pero también representa historia, trayectoria y compromiso cotidiano”, sostuvo Peppo. Para luego concluir expresando que “hay que pedir el voto con humildad y orgullo porque ésta es una lista que representa la identidad del Chaco y el futuro de cada uno de los chaqueños”.

Defender el interés de pueblo

El secretario general del Consejo Provincial del PJ respaldó la conformación de la Lista 652 DP: “Es una lista que va a garantizar la transformación que está viviendo la provincia del Chaco”, sostuvo. Así, manifestó el acompañamiento de San Martín para aportar al resultado electoral de los próximos comicios legislativos.

Además, destacó las gestiones del gobierno provincial, que gobierna con un contexto nacional adverso y desfavorable. “Podemos pedir el voto con la frente alta y mirando a nuestros vecinos a los ojos, sabiendo que hemos cumplido cada compromiso y que estamos haciéndolo”, manifestó.

Leiva aseguró que “las elecciones se ganan con trabajo y militancia”, y en este sentido llamó a “afianzar el equipo” para contribuir al triunfo del peronismo en la provincia.

“Hemos aprendido de Perón que la verdadera democracia es la que hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo. Con Domingo Peppo vamos a defender el interés de la provincia cueste lo que cueste”, aseguró.