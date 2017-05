Proyecto Sur Chaco insta a la reflexión para romper con el bipartidismo

En ese marco hace un llamamiento a los ciudadanos chaqueños para votar con “responsabilidad”.

En un análisis de la política actual, expresa que “más que un derecho, es una responsabilidad de todos los ciudadanos, y no sólo de los políticos. Política es todo lo que hacemos para ver quien nos gobierna, es el destino de los pueblos. Por eso para darle la mayor importancia a nuestras vidas no hay mayor servicio que el político, pero para bien no para servirnos de la política, para lograr otra matriz de gobernantes y no para mantener el bipartidismo que nos entregan esta provincia injusta que hoy tenemos.

Prosigue y propone “dignificarnos haciendo política para vencer a “los de siempre que nos entregan esta provincia: sin trabajo, con inseguridad, con industria social, con inseguridad jurídica, una provincia del acomodado, con una democracia solo en apariencia.

Proyecto Sur Çhaco se considera una alternativa para reemplazar al “poder de siempre” y reconoce que “esta será una tarea heroica, ya que implica un camino muy largo y difícil pero que algún día hay que empezar a recorrerlo”.

Remarca que Proyecto Sur Chaco se enfrenta al poder y recibe la feroz respuesta de la discriminación, de tratar de que “no existimos”. En respuesta a esto dice que “si esto fuera así sólo existirían ellos, el bipartidismo”.