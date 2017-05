SITECH Federación va a paro el jueves 1 y viernes 2, con instalación de carpa en Sáenz Peña

La Junta Ejecutiva de SITECH Federación junto con los secretarios generales han decidido convocar a una nueva medida de fuerza por 48 horas, para los días jueves 1 y viernes 2 de junio próximo, con la instalación de una carpa de protesta en Presidencia Roque Sáenz Peña.

“La persistencia del ajuste a través de un ofrecimiento mezquino del 6 por ciento, determina la continuidad del conflicto, sin que se vea por parte del gobierno provincial la voluntad de solucionarlo”, expresa SITECH Federación. Para poco después señalar que “esta política de ajuste afecta a todos los demás sectores del estado provincial y hoy observamos que prácticamente la administración provincial se encuentra paralizada por lo que consideramos que es estrictamente necesario, desde el punto de vista gremial, unificar los reclamos y poner en práctica la unidad de acción necesaria ante este panorama”.

“Todos los sectores de los trabajadores podemos confluir en la carpa que se instalará el jueves en el centro de la segunda ciudad del Chaco, y de esta manera hacer conocer a la sociedad el estado de situación de cada sector”, expresa en la convocatoria a la medida de fuerza.

“La situación del conflicto salarial se agrava, por otras cuestiones que no tienen que ver con lo económico, sino con decisiones políticas del Gobierno y del Ministerio de Educación, que irracionalmente no resuelven, teniendo que ver esto con una solución a salud ocupacional ya que obliga a los docentes del interior a trasladarse a Resistencia y por otra parte con la capacitación docente virtual que no garantiza el acceso a la totalidad de los docentes, por las diversas dificultades que se van generando, o bien el material enviado que resulta casi de imposible acceso, por lo que requerimos su inmediata revisión y/o alternativas que garantice un real perfeccionamiento de todos los docentes”, argumenta SITECH Federación.

En otro orden de cosas, señala que la Junta Ejecutiva y secretarios generales, hizo saber que “por decisión unánime retiraron la confianza al representante en el Consejo de Educación, José Luis Castillo por incumpliendo de plataforma electoral y por mantener una representatividad unipersonal, por lo que desde ahora su accionar dentro del Consejo de Educación no representa la política de SITECH Federación”.