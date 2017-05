"El Gobierno del Chaco debe tomar la decisión de reducir el costo de la tarifa eléctrica", dice Nikisch

Ante el reclamo de los usuarios y distintos representantes del sector empresarial, industrial y del sector rural por el “desmesurado costo de la tarifa eléctrica”, el diputado provincial Roy Nikisch en declaraciones públicas fue terminante: “El Gobierno del Chaco debe tomar la decisión de reducir el costo de la tarifa eléctrica porque el injusto precio de las facturas de SECHEEP produjo a los usuarios un fuerte impacto en el bolsillo de las familias chaqueñas”.



“Nosotros consideramos que esta medida es viable y además de reducir las tarifas solicitamos que se limiten los aumentos y se proceda a sanear la empresa SECHEEP, para lo cual ya tenemos elaborada nuestra propuesta que será volcada en una acción legislativa inmediata. La aplicación de estas medidas no solo beneficiarán a las familias chaqueñas sino también redundarán en favor de las empresas privadas, la promoción industrial y la electrificación rural”, expresó Nikisch.



“Más allá del aumento que CAMMESA le cobra a la empresa chaqueña, es el Gobierno quien tiene la última palabra para decidir que el aumento no afecte en gran proporción a las familias, pero no hizo nada y dio vía libre. Nosotros seguimos estando al lado de la gente y nos vamos a ocupar para que esto no siga ocurriendo”, dijo el legislador de Cambiemos.



“El Gobierno del Chaco se desentendió y culpa a la Nación de este desmesurado aumento tarifario y le dejó a SECHEEP el camino libre para que esta empresa con total desparpajo le meta sin miramiento la mano en el bolsillo de los usuarios", apuntó Nikisch.



“Este reclamo o petición lo hacemos porque en gran medida afecta el bolsillo de las familias ya que mucha gente no podrá pagar las facturas y otras lo harán a duras penas recortando algunas gastos esenciales para el sustento diario, ni hablar del impacto de este aumento en aquellos hogares que tienen un familiar enfermo y dependiente de equipamientos conectados permanentemente a la energía eléctrica”, señaló.