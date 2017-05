Trabajadores del Instituto del Deporte Chaqueño denuncian precarización laboral del 80 por ciento del sector

Los trabajadores precarizados del Instituto del Deporte Chaqueño, están culminando, este viernes un paro total de actividades en reclamo a mejores condiciones salariales y laborales. “El IDCH se sostiene casi en su totalidad por trabajadores precarizados que perciben becas que no llegan a cubrir ni siquiera la canasta básica, cobran alrededor de 4 mil pesos y cumplen funciones de responsabilidad similares a las del personal de planta permanente”, expresan en un comunicado de prensa.

“El presidente alude que no puede hacer nada por nosotros, que es una decisión política de arriba pero nosotros exigimos respuestas concretas porque somos muchos trabajadores que merecemos respeto y dignidad laboral”, expresaron los trabajadores que llevan adelante la medida de fuerza.

En este sentido, los trabajadores anunciaron que junto al acompañamiento de ATE, van a continuar en este plan de lucha, “convencidos de que en la institución puede mejorar su situación laboral”.

“En el Instituto del Deporte no hubo un solo pase a planta, hay becados con más de 10 años de antigüedad, que cobran migajas y en cada actividad o evento que se realiza trabajan doble y hasta triple carga horaria, esta situación es la que estamos denunciando, el IDCH funciona gracias a la labor de los becados, porque estamos comprometidos y dejamos todo en cada evento, pero no notamos el mismo compromiso para con nosotros por parte de las autoridades”, dijeron.

“Somos precarizados, no tenemos aportes ni obra social, tenemos compañeros de trabajo que tuvieron accidentes yendo a trabajar o en el lugar de trabajo y no tenemos cobertura médica de ningún tipo, hay compañeros que tienen hijos a los que no pueden alimentar ni vestir dignamente con el monto miserable que recibimos de beca”, denunciaron.

“Arguello (presidente de la entidad), dice que no hay voluntad política del Gobernador para pasarnos a planta y que él solo puede darnos un aumento por única vez de 500 pesos hasta que se trate y apruebe el presupuesto 2018, para nosotros es una burla y una falta de respeto a nuestro roll de trabajadores”, enfatizaron.

“Nos piden compromiso para cada evento pero no se comprometen con nosotros, vamos a seguir reclamando hasta que alguien nos escuche y nos dé respuestas concretas”, finalizaron.