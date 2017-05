José Sánchez lleva sus propuestas a General San Martín, Presidencia Roca y Pampa del Indio

El dirigente del Frente Renovador, José Sánchez, presentó sus propuestas a vecinos de General San Martín, Presidencia Roca y Pampa del Indio.

En esas localidades escuchó las problemáticas que viven día y día los chaqueños, entre ellas la educación pública. "Soy hijo de padres docentes y sé de las dificultades que viven. El mayor problema está en el salario, porque el presupuesto dedicado a la educación pública se destina en su mayoría a la infraestructura, donde está el retorno", afirmó Sánchez, primer precandidato a diputado provincial por el Frente Renovador UNA (Lista 191).

Por otra parte, el referente del espacio conducido por Sergio Massa expresó que "también es necesario igualar las posibilidades que tiene un alumno de capital con uno del interior. Queremos que la educación sea política de Estado, por lo que presentaremos el proyecto 'más educación, menos violencia', que favorecerá directamente a la educación pública. Queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y nuestros nietos mejor que ellos".

En General San Martín los vecinos también expusieron su preocupación por el crecimiento de la inseguridad. Ante esto, Sánchez afirmó que "la inseguridad es producto de la falta de educación, pero el Estado no acompaña para generar soluciones. Esta situación no se soluciona sólo comprando autos para policía, hay que capacitarlos y brindar las herramientas para que realicen un correcto trabajo, además de corregir el Sistema Penitenciario".

Sánchez también les comentó a los vecinos que como diputado provincial impulsará un proyecto para acabar con las reelecciones indefinidas y para que los legisladores rindan cuentas de su tarea. "Queremos que los legisladores cuando terminan su mandato le cuenten a la gente qué proyectos presentaron, a cuántas sesiones asistieron, a cuántas faltaron y por qué. Cualquier trabajador de cualquier profesión tiene que dar explicaciones de su trabajo y si no asisten no cobran, pero los legisladores a fin de mes cobran igual sin depender de lo que hicieron o no".

Finalmente presentó el programa Bajemos los Precios, con el que se eliminará el IVA de los principales productos de la canasta básica y que significará un ahorro de 1000 pesos para los chaqueños, y también contó que impulsará un proyecto para favorecer a las PyMES, "porque son las mayores generadoras de trabajo del país y hoy están olvidadas".