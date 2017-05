Tarifazo de SECHEEP: Pobladores del interior exponen preocupación a Nikisch

El diputado Roy Nikisch luego de reunirse con dirigentes de la UCR; productores; representantes de entidades y pobladores de la zona central; sudoeste provincial; de los Departamentos General San Martín; Primero de Mayo y Bermejo afirmó: “Seguimos estando al lado de la gente trabajando juntos por un Chaco mejor, escuchando sus inquietudes, sugerencias y necesidades para luego generar acciones legislativas y sancionar leyes orientadas al desarrollo y una mayor equidad entre las regiones y los sectores sociales de la provincia”.

En contacto con los medios radiales del interior provincial, durante su gira dentro del marco de la campaña proselitista de la Lista 653 "A" de Cambiemos para las próximas elecciones de las PASO del 4 de junio venidero, el legislador resaltó que “uno de los principales temas que nos vienen planteando es el tarifazo de SECHEEP que impactó fuertemente en el bolsillo de las familias chaqueñas. El Gobierno provincial aprobó este aumento y se desentendió del problema culpando a la Nación y eso no es cierto, porque más allá del aumento de la tarifa que CAMMESA le cobra a SECHEEP, la empresa provincial trasladó ese aumento con un porcentual superior al 150 por ciento. Es decir: CAMMESA le vende a 0,68 pesos el KW y SECHEEP le vende al usuario a 1,024 pesos el KW. A este aumento SECHEEP le suma otros montos que figuran en la factura, como ser Cargo Fijo; Cargo Tarifario Especifico; 10,74 pesos para el alumbrado público establecido por la Ley 3052 y el 21 por ciento del IVA y el aumento de la tarifa eléctrica es aún mayor”.

“Es una situación enojosa e injusta para toda la familias chaqueñas, ya que mucha gente no la podrá pagar y otras lo harán a duras penas recortando algunas gastos esenciales para el sustento familiar. Es un tema excluyente, más allá de la campaña política del momento y es por esa situación que venimos manifestando nuestra posición”, expresó Nikisch.

“El Gobierno provincial culpa de este problema a la Nación y se ha desentendido totalmente en darle una solución a las familias, a los industriales al comercio, etc. No hizo absolutamente nada y dejo a los usuarios librados a su suerte. Nosotros nos vamos a ocupar y para ello estamos trabajando para hacer una propuesta concreta para reducir tarifas, limitar aumentos y sanear SECHEEP. Aquí la ecuación es muy sencilla: La empresa SECHEEP puede determinar el aumento tarifario a su conveniencia, pero es el Gobierno, con la autorización del gobernador, el que decide si se aplica o no el aumento. El Gobierno está para cuidar el interés común de la gente y no lo hace”, remarcó el legislador provincial.