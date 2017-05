Cautelar frena tarifazo de SAMEEP

Diputados del interbloque Cambiemos anunciaron en conferencia de prensa el fallo favorable de la Justicia Provincial a la medida cautelar interpuesta por los legisladores contra el Poder Ejecutivo del Chaco y el directorio de la empresa SAMEEP por considerar la inconstitucionalidad, nulidad y/o ilegalidad del decreto 2212/2016 y Resolución 350/16 que establece modificaciones en el cuadro tarifario de la empresa en cuestión.

Peche: “Las empresas del Estado deben estar al servicio de los chaqueños y no al revés”

Al respecto, el diputado Carim Peche dijo “Hace tiempo que venimos advirtiendo y denunciando estas irregularidades tanto en el caso del agua como de la luz, lo digo porque no faltará el pícaro que quiera confundir un legítimo reclamo de los usuarios con los tiempos electorales” y agregó “Las empresas son de los chaqueños, por lo tanto hay que cuidarlas y deben estar al servicio de la sociedad y no al revés, cuando hay estos tarifazos producto de una pésima administración, no lo están haciendo, sino que le hacen pagar la fiesta a los usuarios”.

Un claro ejemplo es la provincia de Corrientes donde el gobierno, que compra energía a CAMESSA igual que Chaco, acaba de implementar una bonificación del 20 por ciento en la tarifa de luz a usuarios que consuman hasta 1400 Kw, es decir el 90 por ciento de los correntinos, en Chaco aumentan la tarifa 300 por ciento ¿Cómo explica eso el gobierno?

Dumrauf: “El aumento es inconstitucional e ilegal”

En tanto, la diputada Irene Dumrauf explicó los alcances del recurso legal. “Oportunamente realizamos una presentación judicial frente al desmesurado aumento tarifario aplicado por la empresa SAMEEP en diciembre de 2016, ya en febrero de ese año habíamos tenido un aumento superior al 50 por ciento y en diciembre un tarifazo del 100 por ciento, es así que analizamos la documentación existente sobre ese tema y presentamos un amparo por considerar inconstitucional e ilegal el aumento”, expuso.

“En el día de ayer la jueza del juzgado civil y comercial N°10 hace lugar ordenando que se retrotraiga la situación de cuadro de valores existentes a antes del dictado de la Resolución 350/16 que crea el cuadro tarifario 2016/2017 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, amplió Dumrauf.

“La Resolución 350/16 establecía un aumento de más del 100 por ciento en el costo del agua, además establecía aumento superior al 100 por ciento en el ‘consumo presunto’, que pasó de 6 metros cúbicos a 12 y que hay que pagar se consuma o no y también crea un cargo solidario para solventar gastos de obras de infraestructura sin especificar cuáles eran las obras a las que se destinarían esos recursos, cargo que se aumentaría en forma automática en función de los incrementos en los costos de energía eléctrica, con lo cual se violaría toda norma porque la Resolución es anterior al llamado a audiencia pública”, indicó la legisladora de Cambiemos.

Canata: “Se violaron todas las leyes de derecho del usuario”

Finalmente, la diputada Marilyn Canata señaló: “Este trabajo no es favorable para los diputados, es beneficioso para todo el pueblo ya que se han violado todas las leyes de derecho de los usuarios, vamos a continuar en defensa de esos derechos lesionados en los últimos años de gestión kirchnerista en Chaco tanto por SAMEEP como por SECHEEP”.