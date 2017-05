SITECH Federación con medidas de fuerza este lunes 15 y martes 16

SITECH Federación lleva adelante medidas de fuerza este lunes 15 y el martes 16 de mayo, en reclamo por la continuidad del conflicto salarial. “Lejos de encontrar respuestas por parte del gobierno provincial, éste lo profundiza con un ofrecimiento del 6 por ciento dejando por debajo de la línea de la pobreza a centenares de trabajadores de la educación”, plantea en la convocatoria.

La modalidad del paro es con asambleas en las distintas localidades y el martes con una movilización en horas de la tarde, en Quitilipi.

Este sindicato docente insiste con que “el 6 por ciento ofrecido por el gobierno es vergonzoso frente a la inflación y los impuestazos que ellos mismos aplican sobre los trabajadores, convirtiendo este ofrecimiento en una real provocación que incentiva el conflicto y lo mantiene vigente”. Asimismo, señala que “el gobierno provincial no puede desconocer que promediando el mes de mayo no ha realizado el mínimo esfuerzo por destrabar esta situación, más bien ha utilizado artilugios de dilatación como fue la aprobación del presupuesto, pero que una vez resuelto, ha continuado en la misma línea de ajuste al incorporar al 4,5 por ciento ya ofrecido al sector docente un miserable 1,5 por ciento de recomposición salarial”. En esa línea, apunta: “Esto no hace más que demostrar que el argumento esgrimido por el Ejecutivo y el ministro Farias desde el inicio de las negociaciones para resolver y destrabar el conflicto docente no era otra cosa que una excusa, ya que como de costumbre las campañas electorales son antepuestas a los reclamos de los trabajadores”.

Así también recuerda que “el pasado jueves 11 y viernes 12 la docencia chaqueña encabezada por SITECH Federación junto a distintos trabajadores del Estado de la CTA Autónoma; ATE; APTASCH (Salud); SOSCH (SAMEEP); referentes de UPCP y movimientos sociales participamos de la carpa ‘En defensa de la Educación, Salud, Trabajo y Salario Digno” convencidos que es en el camino de la unidad de acción donde podremos frenar el ajuste que realiza la clase gobernante tanto a nivel nacional como provincial sobre el conjunto de los trabajadores”.