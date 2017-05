Incrementos en la tarifa de la luz: La UCR considera "falaz el discurso del Gobierno Provincial", por atribuirle la responsabilidad a la oposición y a la Nación

El secretario general de la Unión Cívica Radical del Chaco, Abel Silva se manifiesta por los incrementos en la tarifa de luz, dice que “el kirchnerismo residual del Chaco no puede justificar su incapacidad para gestionar lo público”. Dice que "no sólo afecta a la gente sino a los sectores productivos".

Califica de “falaz” el discurso del gobierno provincial por atribuir la responsabilidad de incrementos concretados por la empresa energética SECHEEP a la oposición y a la Nación. En tal sentido, aclara que “desde hace 10 años no gobierna la oposición la provincia ni el país”.

“La inmadurez política de algunos funcionarios les hace incurrir en errores recurrentes. En lugar de reconocer la raíz del problema y decir que la situación actual de la empresa SECHEEP es producto de la pésima administración de los ocho años de Gobierno de Koki Capitanich y que se continúa en ésta, culpan a la Nación para tratar de tapar su fracaso de gestión”.

“En ese tiempo de gestión kirchnerista han destruido una empresa que heredaron del Gobierno de la Alianza Frente de Todos con una administración ordenada y sin deudas, un servicio consolidado y con fuerte inversión en equipamiento que repercutía en el buen servicio que se brindaba a los usuarios”.

“Quisiera recordarle al funcionario de Peppo, Horacio Rey, que los medios periodísticos del Chaco, el 18 de enero de 2015, ya reflejaban la crítica situación por la que estaba pasando SECHEEP debido al desorden empresarial. Más de 65.000 usuarios que no paga la boleta, unos 30.000 están directamente colgados clandestinamente de la red eléctrica, de acuerdo con un informe de la propia empresa estatal”.

“Recientemente también reconocieron que no le pagaban la factura a CAMMESA, por lo cual recibieron una multa y por esa falta de pago más de 320 mil usuarios quedaron sin tarifa social. Como ya es costumbre, al no encontrar una salida al problema culparon a la Nación de su ineficiencia y nuevamente el bolsillo de los usuarios sigue haciéndose cargo de una incapacidad administrativa que día a día se sigue acentuando”.

Continúa “tanto hablan de la gestión transparente y no dicen claramente que el costo político que hoy esta pagando el Gobernador Domingo Peppo es por no haber comunicado a todos los chaqueños sobre la crítica herencia financiera recibida de parte de la gestión Capitanich. Sería bueno que el gobernador Peppo se sincere con la gente y es la que está padeciendo esta situación que afecta no solo al ciudadano común, sino también a los sectores productivos que en su mayoría venían con una tarifa promocionada”.

“Al señor Rey quiero decirle que no se equivoque porque la oposición no quiere que las empresas del Estado provincial se privaticen. Nuevamente la mentira sale a la luz porque la oposición no está a cargo del Ejecutivo como para tomar ese tipo de decisiones”.

“Dice que se habla de la empresa SECHEEP porque estamos en campaña. Miente otra vez, porque hace casi una década que desde la oposición venimos reclamando por el mal servicio que brinda Secheep”.

“Entonces, sin fundamento sólido y culpando al Gobierno Nacional del tarifazo en el Chaco, no podrán tapar la incapacidad de gestión basada en una mala administración, despilfarro y la desinversión. Han fracasado desde el 2007 en la aplicación de políticas energéticas. El endeudamiento de SECHEEP se debe a la peor administración realizada desde la gestión de Capitanich durante 8 años y continúa en el año y medio de gobierno de Domingo Peppo”.