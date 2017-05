Agresiones al fiscal Cartasegna: Rozas pide se garantice la seguridad

El presidente del interbloque de Cambiemos en el Senado de la Nación, Ángel Rozas, presentó un proyecto repudiando las amenazas y agresiones recibidas por el fiscal Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia. “Constituye un ataque de gravedad institucional contra alguien comprometido en la lucha contra la delincuencia criminal”, aseveró.

Sobre el particular, Rozas expresó “debe garantizarse su seguridad, la de su familia y colaboradores, no podemos permitir que se atente contra quienes llevan adelante una tarea ejemplar al servicio de la ley y la justicia, y desde el Senado de la Nación no podemos permanecer impasibles ante una agresión semejante, no puede minimizarse y debe animarnos a proseguir los esfuerzos para erradicar toda forma de impunidad con el crimen organizado en nuestro país”.

Cabe recordar que la agresión contra el fiscal Cartasegna, se produjo el día sábado 29 de abril a las 6.30 cuando regresaba de un operativo y fue sorprendido muy cerca de los Tribunales Penales de La Plata, al bajar del auto en 8 entre 56 y 57, por dos hombres que vestían viejos uniformes de la policía bonaerense y por una mujer que aparentemente hacía de “campana” en el ataque. Lo golpearon brutalmente y lo amenazaron de muerte.

El episodio conmocionó por el claro sello mafioso de las intimidaciones y las tareas previas de inteligencia que habían realizado los agresores, los desconocidos le dieron precisiones a Cartasegna sobre los movimientos de su hijo e hija. “Te vamos a meter en un baño y te vas a suicidar o te suicidamos”, le gritó uno de los atacantes.

Además, escuchó de uno de los atacantes una breve reseña de las causas que investiga, luego, en su casa, también violentada, encontró panfletos con leyendas intimidatorias: “Te va a pasar lo mismo que a Nisman”, “Conozca al próximo Nisman” y recortes de diarios haciendo referencia a la llamada “causa de los sobres” vinculada a una investigación de corrupción policial.