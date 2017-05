Alberto Aseff respalda la lista de UNIR Federalismo y Ciudadanía

Después a su visita a la ciudad de Corrientes, el diputado nacional Alberto Asseff visitó la provincia del Chaco para traer el apoyo de Sergio Massa y el Frente Renovador a la lista de candidatos de UNIR Federalismo y Ciudadanía que encabeza Luis Cabrera acompañado por el reconocido Rubén de Los Santos.

"No podía dejar de visitar la provincia del Chaco y a nuestros candidatos en esta lista renovadora que creo es alternativa en este escenario chaqueño, justo cuando la ciudadanía lo está requiriendo más que nunca", señaló Asseff. A lo que seguidamente apuntó que "el desgaste que están experimentando los partidos dominantes durante tantos años en el Chaco, con resultados magros en materia de concreción de obras fundamentales, del logro de que el Chaco sea productivo de verdad, que genere empleo de calidad, que haya valor agregado en ese trabajo, es decir que haya cadenas productivas, autopistas que al menos lleguen a Sáenz Peña, que realmente conservemos El Impenetrable, un tesoro ambiental, pero también con grandes posibilidades para alto turismo y sin embargo no se hace".



"No tenemos todavía el segundo acueducto para llevar el agua teniendo el caudaloso rio Paraná, es decir, frente a esas falencias notorias de un Chaco que se ha quedado a pesar de que siempre tuvo empuje, siempre fue prometedor como una tierra para ser", planteó Asseff. Poco después, expresó: "Nosotros estamos acá apoyar la lista que encabeza Luis Cabrera y que tiene jóvenes prometedores, ¡dirigentes nuevos que pueden ayudar a esa política nueva y buena! Porque no es solamente política nueva, debe ser nueva y buena. Porque si es nueva, pero sigue con los mismos vicios no sirve".



"Esa política nueva y buena no solo es apoyada y promovida por Unir nacional, sino también por el Frente Renovador a través de Sergio Massa. Es claro que el Frente Renovador del cual somos fundadores en el orden nacional junto a Sergio Massa estamos apoyando a la lista 33 de UNIR aquí en Chaco", concluyó Asseff.