“Algunos legisladores priorizan sus intereses particulares sobre el de todos los chaqueños”, sostiene Bruno Cipolini

Ante la autorización por parte de la Cámara de Diputados del Chaco para que el Ejecutivo Provincial tome un préstamo por 4900 millones de pesos y la cual contó con los votos de la totalidad del bloque oficialista, con el apoyo de Carlos Martínez, Luis Obeid y Sergio Vallejos, el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, Bruno Cipolini ocupó duros conceptos para señalar que “algunos legisladores siguen priorizando sus intereses particulares por sobre el de todos los chaqueños. Es lamentable que aún continúen viejas prácticas políticas que tiene que ver con acuerdos o negociados espurios en detrimento de toda la comunidad. Estas actitudes nos llevó a que la sociedad ya no confíe en los políticos”.

“Esto nos trae reminiscencia de un pasado político muy cercano que ubicó a nuestro país entre los más corruptos del mundo. Aquí en el Chaco parecería ser que algunos políticos siguen sin interesarse en la pobreza, en la educación, en como suplir las carencias que muchas familias están pasando, pero si se interesan en su propio beneficio mientras tanto hipotecan el Estado provincial poniendo en un deterioro creciente la Caja del Tesoro Provincial”, expresó el titular de la Convención radical.

“Los activos y pasivos deben saber que si seguimos endeudando a la provincia vamos camino a un cuello de botella económico – financiero, en donde ya no se podrá afrontar los gastos del Estado ni tomar más créditos”, planteó el dirigente.

“Entonces, la gestión de Gobierno venidera, sea del partido que sea, cómo va a pagar los sueldos si tiene que pagar el vencimiento de los créditos. Se tendrá que dedicar a pagar deudas”, apuntó Cipollini.

“Como ya se ha hecho público, en tan solo un año el Gobernador Peppo estaría superando los 12 años de gestión correspondiente al 2003-2007 y los 8 años desde el 2007 al 2015”, indicó el dirigente radical. Para luego aseverar que “si sumamos los créditos contraídos, más lo que ahora se le autorizó al Ejecutivo Provincial, se completa una suma total de endeudamiento de 11.846.000.000 de pesos en 15 meses de gestión del actual Gobierno del Chaco".

"Usaron nuevamente la mentira ante los gremios e intendentes, justificando que este endeudamiento va a ser para mejorar salarios y en ayuda a municipios, cuando en realidad es para pagar la excesiva deuda que tiene el Estado y así reducir el déficit fiscal por la desprolija administración", expresó.

“Entonces, con este panorama, el voto favorable de estos legisladores para un nuevo endeudamiento de la provincia, principalmente los que pertenecen a Cambiemos, me lleva a sacar una conclusión: si bien los individuos persiguen su interés propio, no debería pasar lo mismo con los representantes elegidos en elecciones, porque ellos tienen el compromiso de buscar el bien común de la población y actitudes como la que asumieron no hacen más que las personas comunes dejen de confiar en sus representantes. Aquí es más que evidente que dejaron de lado valores e ideales y antepusieron intereses individuales propios por sobre el bienestar común de todos los chaqueños”, reafirmó.