Restricción de patria potestad a femicidas: Terada celebra su aprobación

Hoy la Cámara de Diputados inició una sesión especial para tratar dos proyectos consensuados entre oficialismo y oposiciòn, con los cuales se busca restringir la patria potestad a los femicidas y promover la creación de un programa de asistencia a los jóvenes sin cuidados parentales.

Terada celebró la aprobación del proyecto al considerar que "es una ley que protege la vida, la de los chicos", señaló. A lo que acotó: Quiero hacer hincapié en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a los que está orientado este proyecto. Hablamos de una parte de la sociedad que por distintas situaciones familiares o socioeconómicas se torna vulnerable y necesita protección y cuidados por parte del Estado. El programa que estamos debatiendo contempla la etapa desde los 13 a los 21 años de edad, que es posiblemente la edad dónde más contención se necesita. Es el período donde se pretende que empiecen a tomar decisiones sobre sus posibles futuros. El problema es que estos jóvenes se encuentran no sólo con la incertidumbre que provoca la decisión sino con el desconocimiento de sus posibilidades".

Terada además resaltó la importancia de atender a la segunda etapa de acompañamiento. La que va desde el egreso hasta los 21 años. "Me parece muy acertada la propuesta de continuar acompañando esa etapa de integración a la sociedad como sujeto activo consciente de sus derechos y obligaciones. Y me parece muy importante porque actualmente, con la mayoría de edad fijada en los 18 años a veces caemos en el facilismo de pensar que la maduración del ser humano, sujeto de derecho, es pura y exclusivamente biológico; cuando el ser humano tiene un componente psicológico condicionante de esa maduración que se espera".

Terada fue clara al señalar que "Con todo esto decimos que: la madurez no llega con los 18 años sino que es una conjunción de elementos y herramientas con las que el sujeto va construyendo sus cimientos lo que lo llevan a la etapa madura. Lo que ocurre hoy es que a los 18 años estos jóvenes deben dejar los hogares de cuidados o Instituciones en las que viven para comenzar su vida adulta y deben hacerlo sin herramientas, ni acompañamiento. Cosa que sus pares no institucionalizados no hacen, todo lo contrario. Estudios nos demuestran que la mayoría de los jóvenes que viven en contextos familiares extienden esa salida del hogar e incluso sostenida esa extensión por ambas partes. Por el contrario quienes deben dejar la institución o el hogar de cuidado, muchas veces vuelven al contexto familiar hostil, o a la familia extendida o deben intentar vivir solos y valerse por sus propios medios cuando no se le han brindado herramientas para emprender ese camino".

La diputada nacional de Cambiemos recordó una investigación realizada por FLACSO y UNICEF en 2014- que, tomando de referencia las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán- reflejó que sólo el 55 por ciento de los egresados continuaron los estudios y recordó que "el estudio reflejó que sólo el 15 por ciento cuenta con escolaridad terciaria o universitaria; ya que la principal preocupación para quienes egresan es el trabajo (para mantenerse) y en un segundo plano la educación". Poco después consideró que “en los términos de brindar herramientas a los y las, adolescentes y jóvenes que van a integrar el Programa es un gran aporte. El programa se trata de empoderar a los y las jóvenes y otorgarles mayor y mejor autonomía. Las nuevas áreas de contenido son sumamente importantes y necesarias para lograr el propósito. La preservación de la identidad que establece el proyecto es realmente necesario y urgente, porque muchos de estos jóvenes que vienen de situaciones familiares o de infancias muy difíciles no cuentan con sus documentos, en muchos casos nunca tuvieron uno".

Terada destacó que esto es algo que no podemos seguir permitiendo "que puedan preservar su identidad cultural y que se respete su identidad de género me parece que son fundamentales si lo que buscamos es empoderar a estos jóvenes de autonomía".

El proyecto para quitar la patria potestad a los femicidas volverá al Senado para su sanción definitiva, en tanto que la iniciativa para asistir a los jóvenes sin cuidados parentales irá en revisión a la Cámara Alta.