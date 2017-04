De Mendiburen y Artaza para abordar la problemática de la construcción

Ignacio De Mendiguren y Nito Artaza estarán en la provincia del Chaco, tras ser convocados por el dirigente chaqueño José Sánchez. Analizarán la problemática de la construcción en Chaco.

La visita forma parte de una agenda de trabajo que el dirigente massista lleva a cabo con referentes del sector desde principios de 2017.

La primera reunión se llevó a cabo en febrero, cuando junto al abogado chaqueño, los diputados nacionales Raúl Pérez y Cecilia Moreau se reunieron con los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, del Centro de Empresas Constructoras, de ApyMEC y con el secretario general de la UOCRA, Tiburcio Fernández.

En aquella oportunidad cumplieron con elevar una serie de demandas al bloque de diputados nacionales del Frente Renovador UNA, que a su vez la transmitió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su visita al Congreso.

Este jueves a las 10.00, en la sede de APYMEC Chaco, en Alice Le Saige 22, tendrá lugar un nuevo encuentro. Esta vez con la visita comprometida anteriormente del diputado nacional, ex titular de la Unión Industrial Argentina, ex director del Banco Nación y ex ministro de la Producción de la Nación, Ignacio de Mendiguren, con quien los empresarios podrán analizar la realidad del sector de la construcción en el país, la región y la provincia.

El encuentro también contará con la participación del dirigente Eugenio “Nito” Artaza, quien acercará su visión desde la perspectiva de la provincia de Corrientes, muchas de cuyas problemáticas son similares a las del Chaco.