Elecciones en el InSSSeP: La Lista N°5 apunta al saneamiento de la obra social

Candidatos de la Lista N°5 junto con referentes sindicales exponen propuesta para representar a los afiliados en el Directorio del InSSSeP, en las próximas elecciones para la renovación de vocales activos, pasivos y síndicos del organismo. Remarcan el objetivo de sanear la obra social para lo cual sostienen que es importante la participación de los sindicatos.

Los integrantes de la Lista N° 5 junto con referentes gremiales brindó una conferencia de prensa con motivo de la próxima elección del 4 de mayo para renovar los vocales activos, pasivos y síndicos de nuestro InSSSeP.



Los candidatos manifiestan que "la presencia sindical como SITECH Federación, APTASCH, UPCP, SOSCH y CTA Autónoma es fundamental en el proceso de elecciones y de cambios sustanciales cuando los representantes de los trabajadores están en minoría en el Directorio del instituto".



Los candidatos tienen como uno de los objetivos centrales sanear la obra social que posee un superávit extraordinario y sin embargo el servicio es cada vez más deficiente aplicando el Directorio una política de ajuste para la obra social que consecuentemente trae el repudiado plus médico.



"La Ley 4044 si bien permite mezclar los fondos de la obra social y de los aportes previsionales trae como consecuencia en la práctica lo que se denomina desvío de fondos, ya que como hemos manifestado el 5 por ciento que aporta como titular, más 5 por ciento de familiar a cargo, el 1 por ciento de fondo de alta complejidad y seguros implica la retención de un enorme fondo que producen un superávit de 700 a mil millones de pesos, que si fuera destinado a donde corresponde tendríamos la mejor obra social de la república", plantean los candidatos de la Lista N°5. A lo que seguidamente señalan que "esto se contrasta con la realidad actual en la que no hay insumos en las farmacias, pocas coberturas en las prestaciones médicas, mezquindad y limitaciones en las derivaciones a los pacientes de alta complejidad, etc., agregado a todo esto el plus médico, dejando a las claras que nuestra obra social se encuentra dentro de las peores del país".



"Como se aprecia la tarea no es solamente de vocales en minoría en un Directorio, se trata de cambios profundos que sin los sindicatos y la participación activa de los afiliados es imposible realizar", aseveran quienes se postulan a representar a los trabajadores en la conducción del InSSSeP.

"A su vez los años de experiencia han demostrado que los trabajadores electos terminan asimilando las políticas de ajuste que no son otras que las políticas del Poder Ejecutivo por lo que los candidatos de la Lista 5 firmamos un compromiso por escrito ante los sindicatos que los impulsan para mantenerse fiel al principio de independencia de los gobiernos de turno, debiendo consultar a sus sindicatos toda acción a llevar a cabo, como así mismo en condiciones de minoría tendrán un papel de denunciante de cualquier manejo espurio de los fondos de los afiliados, como los sobreprecios en las prestaciones que son moneda corriente", exponen.



"La tarea es ardua y es una combinación necesaria entre vocales, sindicatos y afiliados ya que implica inclusive la modificación de la Ley 4044 para la separación de caja (entre obra social y aportes provisionales), revisión de los convenios prestacionales y su pago en tiempo y forma, el pago inmediato de los seguros (actualmente hay demoras en algunos casos de más de 2 años) y la actualización de los mismos, el cobro de las deudas de algunas reparticiones, que constituye una evasión por las cuales algunos funcionarios de este gobierno y de los anteriores tendrían que estar con prisión preventiva por evasión fiscal y desvío de fondos", afirman.

Los candidatos invitan a todos los afiliados a pronunciarse el 4 de mayo apoyando a la Lista 5 ya que sostienen que "es tradición que de los más de 120 mil afiliados activos y pasivos votan solamente el 10 por ciento, favoreciendo de esta manera con la no participación al aparato electoral del gobierno que a través de las listas que arma posibilita que nada cambie elección tras elección".



Los candidatos de la Lista 5 son:



Vocal activo titular: Germán Landriel (SITECH Federación - San Bernardo)

Vocal activo alterno: Romero, Liliana (afiliada a UPCP- Resistencia)

Sindico titular: Fernández, Lugo (APTASCH- Resistencia)

Sindico alterno: Recalde, Oscar (SITECH Federación - Presidencia de la Plaza)

Vocales pasivo titular: Cáceres, Ernesto (secretario pasivo policial- Resistencia)

Vocales pasivo alterno: Maidana, Carlos ( judiciales – Presidencia Roque Sáenz Peña)