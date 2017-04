Para la tarde se levanta suspensión de las clases

El Ministerio de Educación de la provincia del Chaco determinó que las escuelas de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana deberán dictar clases normalmente hoy en el turno tarde, ya que el pronóstico del clima indica que el tiempo mejoraría. Para aquellos docentes o estudiantes que tengan algún tipo de inconveniente para llegar a sus escuelas, recuerda que pueden aplicar la Resolución Nº 4.632/14, por la cual los trabajadores de la educación que no puedan asistir a sus lugares de trabajo (ya sea porque están anegados o porque no funciona el transporte público), pueden justificar su inasistencia concurriendo a la comisaría más cercana a su domicilio para realizar una exposición policial, para presentar posteriormente en su escuela. En el caso de los alumnos no se les computa la inasistencia.



La cartera educativa hizo esta aclaración, por medio de un comunicado de prensa, debido a que hoy para el turno mañana las actividades escolares fueron suspendidas para las escuelas del área metropolitana por medio de la Resolución Nº 2.625/16 para resguardar legalmente –y por única vez- la situación de los docentes que no pudieron asistir a sus lugares de trabajo ante la intensa lluvia, para que no tengan que concurrir a realizar la exposición policial; y en el caso de los estudiantes al estar suspendidas las actividades aúlicas no se les computa la inasistencia.



Además, desde el Ministerio de Educación se reiteró que para los días de lluvia intensa se aplica la Resolución Nº 4.632/14, a la vez que se adelantó que las autoridades trabajan en un instrumento legal nuevo para actualizar y contemplar las distintas circunstancias de accesibilidad que tienen docentes y estudiantes para concurrir a clases, el cual lo darán a conocer en los próximos días.