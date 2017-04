El Frente Grande junto a organizaciones kirchneristas presentan lista

Se presentó oficialmente en la sede del Partido del Frente Grande la lista de pre – candidatos a diputados provinciales, bajo la personería del mencionado partido, que competirá en las elecciones del 4 de junio en la provincia del Chaco.

En el acto de presentación de la lista dieron a conocer el grupo heterogéneo, conformado por representantes de sectores sociales, agrupaciones sindicales, movimientos y partidos políticos.

El ex diputado Daniel San Cristóbal y el dirigente justicialista Felipe Germán Bittel fueron los interlocutores de la conferencia. Calificaron la situación de Argentina como “ duro contexto que atraviesa el país y la realidad provincial”.

San Cristóbal, manifestó entre otras cosas: “… hace un tiempo los compañeros de espacios que abrazamos el proyecto que encabezó Néstor y hoy encabeza Cristina, venimos planteando un debate en la provincia es que este proyecto benefició a esta provincia (…) y si bien falto mucho por recorrer, el camino era el correcto. Reivindicamos ese camino que tiene que ser visible en este proceso electoral. Hemos visto que otros compañeros y compañeras que han transitado ese camino, han ido bajando la voz, han ido sacando algunas consignas, se han ido olvidando de éstos dos líderes y de muchos derechos que hemos conquistado, y van incorporando incluso a su lenguaje algunos conceptos que no tienen que ver con la inclusión sino con un regreso al individualismo, con un regreso a la propiedad privada por encima de todo lo demás. Con este conjunto de sectores decidimos presentar una propuesta electoral, que se presenta dentro de la personería del Partido Frente Grande y los queremos invitar a que nos acompañen en éste camino, que hagamos un proceso de discusión política y marquemos que Macri y la alianza Cambiemos nos están sacando del mapa del país, nos está saqueando, está excluyendo a los sectores populares. (…) Nuestra propuesta es diversa, pero no es un rejuntado.”

A su vez, Bittel agradeciendo en principio al Frente Grande y demás organizaciones por la nominación de su persona como primer candidato en la lista y planteó en parte de su alocución: “Más allá del lugar que cada uno ocupe, esto implica una gran responsabilidad que se ve reflejada en el pensamiento político que nosotros queremos expresar. Algunos van a querer instalar que el kirchnerismo está acá o allá o en tal o cual lista. Más allá de esa falsa dicotomía, la reivindicación del proyecto que encarnaron Néstor y Cristina se demuestra, no con declaraciones sino con políticas claras y definidas. Hemos tenido profundas diferencias porque hemos planteado por ejemplo, que no era conveniente desdoblar las elecciones, porque creemos que el gran debate en el que se encuentra inmersa la sociedad argentina es que el pueblo está siendo agredido por una política nacional que lleva al cierre de comercios e industrias y está sumiendo al pueblo en la miseria. Frente a ese estado de situación tenemos que armar una alternativa electoral, no solo a través de una lista de candidatos sino también un conjunto de compañeros de distintas expresiones políticas que decididamente vamos a luchar contra esas políticas neoliberales. Reivindicamos la figura de Cristina que muchos quieren desconocer y sacarla de la cancha. Tomamos las políticas del kirchnerismo como punto de partida para seguir profundizando estas políticas.”

La nota final se dio al publicar Germán Bittel su renuncia al cargo de Vocal Titular del Partido Justicialista de la Provincia del Chaco. Argumentando esta decisión, entre otras cosas porque, según redacta en su nota pertinente, el mismo “ha dejado de ser un ámbito de discusión política, no ha adoptado decisiones trascendentales para el recambio dirigencial, y por qué además no se reivindica políticamente con acciones concretas al Proyecto Nacional y Popular que encarna en las figuras de Néstor y Cristina Kirchner...”.

La lista “41K” lleva en su lista de titulares a: 1) Germán Bittel (Movimiento Unidad y Lealtad), 2) Daniel San Cristóbal (Frente Grande), 3) Daniela Zamudio (Corriente Peronista Descamisados), 4) Raúl “Toto” Galván (Partido Comunista), 5) Mario Rolón (Partido Proyecto Popular), 6) Ursula Sabarece (Activista TLGBI), 7) Hernán Ciravolo (Los Irrompibles), 8) Florencia Calvo (Comunicadores Populares Autoconvocados), 9) Patricia Carballo (Agr. Municipales 8 de Noviembre), 10) Darío Sartori (Mov. Unidad y Lealtad), 11) Mariela Chará (Agr. aborigen Mujeres Valientes), 12) Valeria Castillo (Juventud - Frente Grande), 13) Joana López (C.P.Descamisados – Las Palmas) 14) Juan Carlos Núñez (Agr. Indígena 19 de Abril) 15) Gloria Rivero Atienza (Partido Comunista) y 16) Daniel Souilhé (Movimiento Unidad y Lealtad).