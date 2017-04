Carlos Martínez asegura diferenciarse del resto de los partidos

El diputado Carlos Martínez pertenece a Libres del Sur, movimiento fundado el 27 de abril del 2006, conformado por distintos espacios políticos, surgidos como resistencia al modelo neoliberal de los 90'.

El dirigente de esta fracción política asegura que "el Frente de Unidad Progresistas, fue consensuado y trabajado con los sectores adherentes a las propuestas para estas elecciones".



Chaco On line: ¿Por qué en estas elecciones ustedes no presentaron alianza con el radicalismo?



Carlos Martínez: - Definimos el marco probable de acuerdos que íbamos a tener no solo Libres del Sur sino el Partido Socialista en estas primarias del 4 de junio y dijimos que no podíamos integrarnos a ningún grupo de centro derecha, como los que lleva adelante Macri a nivel nacional, y tampoco formar parte de acuerdos con el kirchnerismo que es un modelo rechazado y en retirada actualmente. Pero queríamos ir por la positiva mantener y darle continuidad a los acuerdos del año 2011 y 2015 que nos llevaron a conformar el FAP (Frente Amplio Progresistas), y en su momento Progresistas con la candidatura de Stolbizer, es decir que teníamos una visión que era lo que una gran parte de la sociedad estaba queriendo. Consiste en elecciones legislativas, donde creemos que no se va avalar, ni repudiar ningún tipo de gestión de un gobernador, ni tampoco creo que sea para solucionar los problemas de un partido como el radicalismo, entonces vayamos y armemos una lista de unidad y ofrezcámosle a la provincia del Chaco.

La gente va a buscar en la Legislatura quienes les van a solucionar los problemas, esta es una elección legislativa.





CO: Respecto a la unidad como usted lo decía ¿qué otros sectores apoyan las propuestas del Frente Progresistas?



C M : - Nosotros comenzamos vertebrando este acuerdo con el Partido Socialista, y hace unos días atrás se ha integrado como adherente y tiene la personería nacional en trámite el Partido del Trabajo y el Pueblo, que es un sector que tiene un trabajo reconocido por el Movimiento Universitario y con comunidades indígenas qom y con organizaciones sociales que vienen trabajando de manera muy responsable.

La trayectoria de nuestra reconocida candidata Mónica Alfonso en segundo lugar una trabajadora social muy querida y se suma la figura de Schwartz en tercer lugar.

Una parte de la sociedad chaqueña sabe lo que trabajamos, en la agenda parlamentaria.



CO: ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para estas elecciones?





CM: - En la realidad se manejan mucho por las imágenes y las emociones, ya ni es la realidad política desde hace 10 años.

La gente dice al Justicialismo lo van a votar el caudal de votos que tienen con un oficialismo que pretende que se encuadre con todo lo que pide el gobernador Domingo Peppo. Pero, del otro lado había una expectativa en Cambiemos, de que podían ser una alternativa, pero no han pasado 10 horas y en la oficialización de la lista ya empiezan a llegar las impugnaciones , por lo cual la gente que pensaba darle el voto útil lo van a pensar seriamente, en votar para un Frente que no habla de sus propuestas. La noticia en Chaco es que a aquel no le dieron el séptimo u octavo lugar, ya de por sì la gente tiene un cronograma electoral extenso.



Otro Frente que se ha fracturado antes de nacer es el de Massa, y lo que podemos decir que nosotros conformamos un Frente de unidad, porque lo hay que hacer es ponerse de acuerdo después vienen los candidatos y los vamos a presentar el día jueves, con propuestas para resolver los grandes problemas de la gente.

CO: ¿Cómo les afectó a ustedes el nuevo cronograma electoral?



CM : - Como a todo el mundo, yo creo que al que más le beneficia es al oficialismo, porque es el que está más instalado por la gestión.

Nosotros hemos presentado un proyecto de enmiendo Constitucional, se trata de que la gente tiene que votar cada cuatro años, para gobernador, intendente y concejal, también para diputados provinciales. De manera se baja el calendario electoral, que es algo que nos pide la gente y los índices de representación. Ahora, se necesita un 4,5 por ciento para acceder a una banca y si estamos de acuerdo los 32 legisladores ese piso bajaría a un 2,5 por ciento.

Hay 13 provincias que tienen elecciones cada cuatro años.



CO: ¿Cuáles son los principales problemas del Chaco que hay que abordar?





CM : - Primero hay que abordar la falta de presupuesto estatal y toda la cuestiòn de la autorización del endeudamiento. Desde el bloque Libres del Sur, y ahora desde Progresistas queremos una Mesa de Concertación urgente. No vamos a esperar el 24 de julio para ver quien ganó o quien perdió .

El 24 de julio la Cámara de Diputados va a tener la misma composición, no va a tener los dos tercios, y ni Cambiemos va a dejar de ser minorìa parlamentaria, la solución la tenemos que dar ya . Nosotros decimos que es necesario una ley que obligue a concertar políticas de Estado, acá está en peligro, la salud, la educación, y la seguridad para los chaqueños.



Hasta la Justicia corre parálisis y no podemos estar en el chicaneo entre el oficialismo y Cambiemos.



Hay que cambiar el modelo de salud, para pasar a un sistema colegiado. Los hospitales no sólo debe ser conducido por el director puesto por el Ejecutivo. La sociedad debe retomar el mando, para que por medio de la autarquía los centros de salud manejen su presupuesto, para que no se paralice la acción del servicio por una licitación, que lo haga el directorio del futuro hospital colegiado.



CO: ¿Tienen propuestas para resolver el conflicto docente?





CM : - El conflicto docente se va a resolver con un nuevo congreso pedagógico provincial, ha pasado 30 años desde el gobierno de Raùl Alfonsìn de que se hiciera parte de la agenda de discusión. Hoy en la provincia de Río Negro se está discutiendo una primaria por materias, se trata de una prueba piloto y habrá que ver si es la salida. El tema es que nuestro nivel educativo es el más bajo, y no sólo hay que sentarse a ver el sueldo de los docentes, sino refundar el pacto entre todos los sectores. Tambièn, dónde vamos a destinar los recursos, la re formulación de los Institutos Superiores en la provincia. Creo que hay que volver a la experiencia del Consejo de Educaciòn, para lo cual hay que convocar a una reforma constituyente, de un ministerio omnipotente que maneja el 35 por ciento de presupuesto en su faz administrativa y pienso que se hizo una mala eliminación del Consejo legislativo, antes estaba integrado por los gremios y creo debería volver y estar la comunidad.



CO : De acuerdo a datos estadísticos brindados por el ISEPCI la pobreza aumentó exponencialmente, ¿cómo se la puedefrenar?





CM : - Transformándola en prioridad a la alimentación y sobre todo estableciendo un registro de niños en situación de desnutrición con un seguimiento personalizado, como se lo está haciendo en Salta desde hace 6 años, decidió transformar las políticas de nutrición en políticas de Estado y darle en el presupuesto la energía estatal en todo eso, acá no sucede eso.

El índice que está elaborando Barrios de Pie con el ISEPCI (Instituto de Investigación Científica Económica, Política, Social y Ciudadana) es el camino, en los barrios y el Estado debe tomar eso y jerarquizar los espacios que tienen que ver con este tema. No es un tema hospitalario, es un tema alimentario, se transforma en eso cuando tiene que ver con situaciones como por ejemplo en el Departamento Güemes, y sobre todo en el área metropolitana.

Hoy , en el sistema de salud, no hay prioridad en la alimentación y prevención de la desnutrición, tampoco en las adicciones, sino tendríamos recursos humanos y material a disposición.

