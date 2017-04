El Frente Progresistas se propone como alternativa en las elecciones legislativas

La presentación del frente político se realizó esta mañana en café bar Balcarce, Don Bosco 152 de Resistencia, en presencia de los medios locales. Estuvieron Eduardo Siri, presidente del Partido Socialista del Chaco; Carlos Martínez, actual diputado provincial por Libres del Sur; la concejala Nancy Sotelo y dirigentes de ese espacio.

La apertura estuvo a cargo de Siri, quien explicó que el frente “tiene nuevamente coincidencias programáticas, en cuanto a las metas, en la forma de pensar la política o pensar en la gente, que son coincidencias históricas dentro del socialismo, una fuerza de centroinquierda de toda la vida, y Libres del Sur es nacida y generada en el mismo sentido. No nos identificamos con el kirchneismo corrupto ni tampoco estamos identificados con la centroderecha que hoy representa Cambiemos.

Creemos que somos la vía intermedia como una alternativa más electoral para la sociedad chaqueña en estas elecciones legislativas”.

En cuanto a las propuestas, precisó que “se ha manifestado trabajar con leyes en la Legislatura y mejorar el sistema de transparencia de la justicia, ya que el Tribunal de Cuentas de nuestra provincia prácticamente está pintado, se ha eliminado la actividad de contralor que tiene Contaduría y Tesorería de la Provincia, como pasa a través de la Fiduciaria del Norte sin ningún tipo de control por parte de los organismos que deberían hacerlo en la provincia. También mejorar las cuestiones de seguridad, educación y salud, que quiere cualquier sociedad para progresar democráticamente. Ante esto, evaluó que “esto cuesta porque hay intereses en juego, como sucede con la Fiduciaria del Norte, en un gobierno que no quiere ser controlado y no existen más las licitaciones públicas que son concursos de precios, y el gobierno termina digitando a quien les da las obras y a quien les da los vehículos, con quien hace los negocios. Es una matriz que se ha incrementado en estos años., por eso hay que volver a los organismos de control provincial.

RECORRIDO POR EL INTERIOR

En cuanto a la tarea electoral, señaló “Vamos a hacer el recorrido evidentemente había una doble intención del Gobierno Provincial en adelantar las elecciones y no darle tiempo a los partidos, ya que el gobierno ya está instalado con los medios de prensa local y los del interior, mientras los que salimos debemos reinstalarnos y sabemos el costo que esto tiene y son las reglas del juego y debemos someternos a ellas, dentro de este lapso de tiempo generar consenso y conocimiento en la sociedad vamos a hacer todos los esfuerzos posibles.

CARLOS MARTÍNEZ

En el marco de las elecciones legislativas, Carlos Martínez dirigente de Libres del Sur, considera que “por tradición, el electorado ha tenido un plus de soltura para darse la oportunidad de elegir. La historia de los procesos electorales recientes se dan para que en estas elecciones legislativas se presenten nuevas alternativas y ahí estamos nosotros, para darle continuidad lo que logramos en el 2011 con las figuras de Hermes Binner, Margarita Stolbizer lo digo con toda autoridad moral”.

Ante la cercanía de la presentación oficial de los candidatos de cada fuerza política dijo que “se va abrir la agenda parlamentaria, y se va decir qué se va hacer con los grandes problemas sociales, como el problema del presupuesto 2017, y la propuestas de Progresistas a nivel provincia”. Recordó "como se lo dije al gobernador que convoque a la Mesa de Concertación Política y Social. Lo único que tenemos es que se aprueba el presupuesto con el endeudamiento o no se discute nada, en el medio está Cambiemos que dice que si no se discute el endeudamiento no se aprueba el presupuesto”, manifestó disconforme.