Presupuesto 2017: Legisladores de Cambiemos acusan al oficialismo de querer "atarlo" a la autorización de un crédito

Diputados provinciales del interbloque Cambiemos con la intervención de su presidente, Carim Peche, mocionaron sobre tablas la alteración del temario del día acordado en labor parlamentaria solicitando sea tratado como primer punto, el Presupuesto Provincial 2017.

“Legisladores del justicialismo se expresaron en contra de avanzar en el tratamiento del presupuesto fundamentando tal decisión en que el gobierno provincial necesita un auxilio financiero y que esa asistencia debe ir atada, sin excepción, al presupuesto 2017”, relataron desde la bancada de Cambiemos.

16 A 12

Finalizado el debate desde el interbloque de Cambiemos se expresó el malestar por la posición del bloque oficialista de no querer aprobar el Presupuesto 2017. “Mocionamos no una, sino 4 veces que se vote el ingreso del proyecto del presupuesto para su aprobación, cuando finalmente logramos que se vote perdemos 16 a 12, se pasan el día diciendo por cuanto medio de comunicación tienen a su alcance que somos nosotros los que no queremos aprobarlo, la verdad es que hoy finalmente ha quedado en evidencia quién miente y quien dice la verdad”, expresaron.

“NO PUEDEN EXPLICAR”

Los legisladores recordaron que el gobernador Domingo Peppo envió el 30 de septiembre de 2016 el presupuesto 2017, luego retiran ese proyecto e introducen otro con una cláusula por la cual solicitan autorización para tomar deuda por 3.000 millones de pesos, y en diciembre de 2016 vuelven a cambiarlo y presentan un nuevo proyecto elevando el monto del crédito a 4.300 millones de pesos. “Ya lo repetimos hasta el cansancio, incluir un crédito dentro de un presupuesto es ilegal e inconstitucional, por esa misma razón es que queremos aprobar el presupuesto que envió el gobernador y luego debatir la autorización para solicitar el crédito, no nos han podido explicar que es lo que les impide abordarlo por separado”, dijeron los diputados de Cambiemos.