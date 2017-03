UPCP va a paro el jueves 30 y viernes 31

“Desmantelamiento, tercerización, tarifazos y ajuste son las políticas del gobierno chaqueño que golpean a los trabajadores que tienen como único ingreso su salario”, sentenció José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia.

El dirigente estatal explicó que la convocatoria al segundo paro general de actividades para los trabajadores estatales surge debido a la “falta de convocatoria del Ejecutivo Provincial para consensuar la política salarial de este año, ratificamos la necesidad de un aumento del 35 por ciento y discusión salarial abierta con actualización por el índice inflacionario, pase a planta y recategorización para los trabajadores”.

En este sentido, Niz aseveró que “el Ejecutivo somete a la pobreza a más del 60 por ciento de sus trabajadores que cobran salarios inferiores a 13 mil pesos”.

El secretario general de UPCP remarcó que" el Plenario Provincial de Delegados resolvió continuar el plan de lucha en contra de la posición asumida por el ejecutivo de ignorar a los trabajadores de la administración central, entes descentralizados y autárquicos que tienen los salarios más bajos del Estado Provincial. A pesar de las peticiones formales de audiencia y la presentación de Informes de la situación salarial de los trabajadores del Escalafón General con agenda de puntos pendientes acompañando listados de instrumentos legales con la pertinente incidencia presupuestaria, hasta hoy no nos convocan para discutir el modo de corregir el impacto negativo de la inflación en los sueldos de los trabajadores y el incremento para este año”, explicó.

“Estamos finalizando marzo y el silencio del Ejecutivo en materia de aumento salarial demuestra que a los funcionarios no les importan los trabajadores, ni las necesidades que viven diariamente como resultado de los aumentos de la canasta familiar, tarifas, pasajes, medicamentos, plus, etc.”, dijo Niz.

“Lo más grave es que no solucionan los conflictos generales ni tampoco los sectoriales y ordenan a los titulares del área, a no consensuar soluciones sectoriales hasta tanto no se cierre un acuerdo salarial para el cual no convocan” apuntó el secretario general de UPCP.

El paro convocado por UPCP se ejecutará con asistencia a los lugares de trabajo en el área metropolitana y sin asistencia en el interior con garantía de guardias mínimas.

RECLAMOS