El Movimiento Evita lleva de precandidata a diputada provincial a Johana Duarte

La Mesa Provincial del Movimiento Evita Chaco expresa en un documento que “… el país está mal y las barriadas están peor. El aumento de la indigencia y la pobreza, del desempleo y la precarización laboral, de la represión y de la xenofobia, del saqueo y la destrucción del ambiente, ha puesto al país en un verdadero estado de Emergencia Social…”.

Más adelante, señala que “las economías regionales están al borde de la catástrofe, por la quiebra de productores pequeños y medianos por la apertura de fronteras comerciales. Obviamente esto es el resultado de la aplicación de políticas de neto corte neoliberal por parte del Gobierno de Macri y que trajeron como consecuencia una brutal caída de la actividad industrial y la construcción, un aumento sideral de la deuda externa y la profundización en la concentración de riqueza, una fuerte transferencia de ingresos de los pobres hacia los ricos y una creciente permisividad del Estado para la fuga de capitales”.

Dice el Movimiento Evita que “frente a esto las organizaciones populares y los sectores sindicales comenzaron una resistencia a este ataque a los derechos laborales y sociales, demostrada en la toma de la calle con multitudinarias movilizaciones como las del 29 de abril del año pasado, la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo el 7 de agosto y la marcha realizada el 18 de noviembre por la sanción de la Ley de Emergencia Social”. A esto, acota “este mes de movilizaciones por la implementación de la Ley, la espectacular demostración de llevar adelante los derechos de la mujer el 8 de marzo y el mantenimiento de este pueblo en el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia el pasado 24 de marzo y la innumerable cantidad de actos, movilizaciones y reclamos llevados adelante a lo largo y lo ancho de nuestro país”.

“Nuestra Provincia no ha estado ajena a esto. En efecto, las movilizaciones que se registran en todo nuestro territorio, van en aumento en cantidad de compañeros que ganan la calle en defensa de sus derechos y en el esfuerzo de unidad que se visualiza en los temas centrales que afligen a nuestro Pueblo por parte de las organizaciones sociales, sindicales y políticas”, señala la conducción provincial del Movimiento Evita. En este sentido, sostiene que “desde el peronismo chaqueño debemos profundizar el debate, convocar a nuestros aliados a definir una estrategia conjunta para enfrentar la próxima contienda electoral sobre la base de esta resistencia popular al avance neoliberal, porque, además, tenemos la responsabilidad de Gobernar la Provincia padeciendo las restricciones y ajustes del Gobierno Nacional”.

“Desde el Movimiento Evita venimos sosteniendo que es indispensable avanzar en la etapa con estas políticas de resistencia junto al Pueblo trabajador teniendo como horizonte la construcción de una nueva mayoría capaz de generar una alternativa política de poder en 2019. Creemos que los peronistas, por historia y por tradición frentista, no solo en lo político, sino fundamentalmente en lo social, somos el presupuesto mínimo para la conformación de esa nueva mayoría”, afirma.

En este marco, la Mesa Provincial del Movimiento Evita del Chaco resuelve:

a) “Proponer al Consejo Provincial del Partido Justicialista y naturalmente al Congreso Provincial como instancia de representación máxima, renovar los esfuerzos para presentar un peronismo unido como condición fundamental para enfrentar no solamente la próxima contienda electoral, sino para la construcción de esa mayoría mencionada.

b) Proponer a Johana Duarte para integrar la lista de candidatos a diputados provinciales, representando a la CTEP Evita. Nuestra propuesta tiene que ver con que el peronismo debe expresar en su plataforma y su lista expresiones de la economía popular, sector que asoma como un nuevo sujeto social de los trabajadores, en este caso, del trabajo informal, que es el tercio de los trabajadores de la Patria.

c) Ratificar nuestro apoyo al Gobernador Domingo Peppo explicitando las críticas que hayan que realizar cuando consideremos necesario la rectificación de rumbos. Como decía Dardo Cabo “los leales disienten y no traicionan, los obsecuentes no disienten y casi siempre traicionan”.

d) Manifestamos nuestra más profunda solidaridad con Jorge Milton Capitanich, por los absurdos cargos impuestos por el Presidente Macri a través de una estructura judicial adicta al poder político. Nosotros no daremos testimonio de la trayectoria del Intendente de Resistencia en su vida política. No creemos que sea necesario. Si nos interesa resaltar y confirmar que Capitanich es uno de los nuestros. Que las acusaciones vertidas son consecuencia de que es uno de los nuestros y que su destino como el de Milagro Sala y los Compañero detenidos en Jujuy y de Cristina está íntimamente ligado a la construcción de una alternativa al actual modelo neoliberal de entrega y saqueo que encabeza Macri”.