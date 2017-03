Obeid acerca de la pintada sobre el mural: "Es igualmente violenta"

Luis Obeid descalificó la "igualmente violenta" pintada que hicieron sobre el mural que habían pintado en el viaducto denigrando la investidura presidencial y vinculándola a delitos de lesa humanidad.

El legislador hizo referencia a la pintada color negro que tapó la imagen de Mauricio Macri, y aclaró que "la forma en que taparon el mural, en secreto, hayan sido manos anónimas o no, para nosotros es también cuestionable". "No es el mensaje que debemos dar a los jóvenes: no se responde a la violencia y la intolerancia con más dosis de violencia", dijo el referente de Cambiemos.

"Este mural, ahora, debe sernos útil: tiene que tener un sentido y para mí es el de reencontrarnos con nuestras diferencias, poder aceptarnos y dialogar, todos los argentinos sufrimos el golpe de Estado de 1976 y sus nefastas consecuencias, esto nos pasó a todos, y hoy sin olvidar tenemos la responsabilidad de construir un gran país", agregó el diputado provincial.

Por último, Obeid se manifestó "en contra de los oportunismos políticos de algunos que seguramente buscaron aprovecharse del momento y manipular un debate necesario".