Harry Waters y Larry J McNally, con un concierto de alto vuelo llegan al Guido Miranda

Harry Waters y Larry J McNally protagonizarán una velada de alto vuelo musical en el complejo cultural Guido Miranda. El ex baterista de Divididos, Jorge Araujo y Federico Palmonella en bajo completarán lña banda que mostrará su perfomance este jueves 23, desde las 21.30.

En el marco de una gira Latinoamericana y en el año del vigésimo aniversario del Complejo Cultural Guido Miranda, este jueves 23 de marzo, a las 21.30, estarán en concierto Harry Waters junto a Larry McNally.

En la ocasión, el set de músicos de la banda se completa con el ex baterista de Divididos, Jorge Araujo y Federico Palmonella en bajo. Harry es hijo de Roger Waters y director musical de la banda del genio creativo y ex Pink Floyd. McNally es guitarrista y compositor de grandes hits de artistas como Rod Stewart, Joe Cocker, Chaka Khan, Bonnie Rait y The Eagles.

Las entradas aún disponibles para el concierto tienen un costo de: Platea Preferencial Filas 1 a 5: 600 pesos; Platea y Primer Palco Lateral 500 pesos y Primer Palco Central 400 pesos y Segundo Palco 300 pesos.

Aprovechando su visita en la ciudad, Araujo brindará una clínica de batería para músicos de la región, en “Nanas Suena Bien”. El espectáculo internacional, producido por Música Sin Etiquetas, cuenta con el auspicio de Atenea Marmolería, El Galpón Maderas. Niyat Urban Hotel.

PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, Colón 164, Resistencia, de lunes a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingo también de 17 a 22. También habrá venta on line enwww.plateatotal.com; En Asunción, Paraguay: Hotel Presidente, Azara Nro. 128 esquina Independencia Nacional, Teléfono: +595 21 494 931

CLÍNICA DE BATERÍA

En la previa del recital, por la tarde, el ex baterista de “La Aplanadora del rock”, Jorge Araujo brindará una clínica destinada a músicos de la región. Los interesados deben inscribirse enviando mail a infodiorama@gmail.com. El costo de la misma es de 200 pesos. Para aquellos músicos que hayan adquirido su entrada al concierto, el costo de la misma será de 100 pesos.