ATECH apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo

La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco dio a conocer un documento en el que expone su posición acerca de la calidad educativa.

“Cien por cien se plasmó en los exámenes que tuvieran los educandos en nuestro país, los efectos de la destrucción del sistema educativo argentino, provocado por aquellos que hoy –con cara de “asombro”-, dirigentes políticos de los distintos partidos –salvo honrosas excepciones-, analizan los exámenes de los alumnos, con una única consigna, que es buscar un culpable”, expresa.

“La dirigencia política es absolutamente responsable de la destrucción del sistema educativo por los efectos salvajes provocados por la Ley Federal de Educación de los ’90, que pareciera ser que hasta el momento no han entendido qué es lo que ha aniquilado el sistema educativo nacional, por ejemplo la gran fragmentación del sistema en el nivel secundario, el vaciamiento de contenidos en el mismo, o sea, aplicaron en nuestro país, el “modelo de Ley Federal, que había fracasado en otros países. Son muchas las respuestas que deberían dar los que por ser poco inteligentes o por ignorancia supina, creer que si plantamos naranjas cosecharemos manzanas. Se cosecha lo que se siembra. La Ley Federal de Educación Nº 24.195, -aplaudida por todo el arco dirigencial político del momento- hoy muchos de ellos –y en su gran mayoría-, ocupando cargos políticos en el mismo área, creen que nos convencerán en que tienen la razón en lo que proponen”, apunta la conducción del sindicato docente.

“La Ley Federal de Educación, fue resistida particularmente por el conjunto de los docentes argentinos, lucha acompañada por los demás integrantes de la comunidad educativa –padres, alumnos-, hoy se los quiere responsabilizar por el derrumbe de la educación que tanto había costado mantener en pie!!!”, recuerda.

En tal sentido, señala: “ATECH en esta provincia y en aquella nefasta época, previendo el vaciamiento de la escuela pública generado por la rechazada ley, proponía por ejemplo en el marco de la ley de educación jurisdiccional –correlato de aquella- (Nº 4449), que se estableciera dentro de la misma, que el tronco común de las materias de formación general fuera no inferior al 80 por ciento… lo que lamentablemente se desoyó!...y esa propuesta por ejemplo, era para evitar que con la plantación de los distintos tipos de 'polimodales' se podara de tales materias a los mismos…. Así fue, que en muchos de ellos por ejemplo, no se daba Matemáticas…obviamente el resultado del intento de quienes egresaban del secundario para ingresar a la universidad, a cualquier carrera que contiene Matemáticas, no era otra cosa que el fracaso”, rememora.

“Por ignorancia, por negligencia o por intencionalidad manifiesta, los responsables políticos de la destrucción del sistema educativo deben rendir cuentas a todo el pueblo argentino, y se los debería denunciar por conspiradores contra el País, al destruir uno de los bienes más preciados que tenía el mismo, como la educación de calidad que destruyeron”, asevera ATECH.

“Por ello los resultados de los exámenes en escuelas públicas estatales y privadas, no difieren mucho, pues el sistema educativo fue aniquilado prácticamente por la nefasta Ley Federal, y no por ‘docentes conspiradores’, ‘padres desaprensivos’ o ‘niños y jóvenes vagos’. La educación en picada, por políticas erráticas, fragmentaciones, desapariciones de contenidos y objetivos que no apuntaban a una educación que les sirviera a los niños, jóvenes y adultos, hizo que algunos parches en algunas escuelas no sirvieran para nada, y hoy algunos ‘iluminados’…que deberían contarle a la sociedad ¿dónde estaban en la década del ’90?...son los que señalan y dicen tener ‘el remedio’ para esto tan grave que han provocado”, plantea ATECH.

Se dirige luego a los ‘especialistas y opinólogos’ sugiriéndoles “que dejen de vender tantas cosas que no han servido ni sirven, y traten de hacer entender a los que tienen poder de decisión, que solo el cumplimiento de la Ley…en este caso la Ley de Educación de plena vigencia Nº 26.206, que tiene objetivos claros, como también la Ley de Financiamiento Educativo, que sin ser la solución total es un camino, pueden brindar el desandar un camino distinto para lograr recuperar la gloriosa escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria”.

“En nuestra provincia, si bien la Ley Federal de Educación fue derogada felizmente –como su correlato provincial Nº 4449 en el año 2010-, en nuestros colegios secundarios aún está vigente y por eso no debemos asombrarnos de los resultados porque lo que estamos evaluando son los efectos de las nocivas leyes que han sido derogadas”, considera la conducción del sindicato que encabeza Rosa Petrovich.

“Los resultados de las evaluaciones de los alumnos los adelantamos en forma constante y desde la ATECH, en ningún momento nos hemos opuesto a la evaluación de la docencia, pero no para que se buscara a través de ella ‘chivos expiatorios’, creándose un instituto a ‘tales fines’ con el único objetivo de reválida de título para los educadores, y con ello la expulsión del sistema”, dice el gremio docente.

“El plan ‘Maestro’ que acaba de anunciar el Presidente de la Nación Mauricio Macri que enviaría al Congreso con numerosas metas por cumplir, señala como una de ellas a la de la implementación de la jornada extendida en las escuelas… que consideramos loable, pero nos preguntamos con qué infraestructura, con qué recursos?... si a la fecha incumple el Estado Nacional con la Ley de Financiamiento Educativo, como con la propia Ley de Educación Nacional 26.206…?”, se pregunta en forma recurrente.

En el tramo final, se dirige “a nuestros gobernantes, y autoridades todas con poder de decisión”, remarcando el pedido para “que pidan ayuda a los docentes, a los padres y a los alumnos, para tratar de reconstruir lo que han dañado tan gravemente: la educación argentina”.