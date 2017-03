APTASCH adhiere a la Jornada Nacional de Lucha en Salud Pública

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) dio a conocer su adhesión a la Jornada Nacional de Lucha en Salud declarada por FeSPROSA para este martes 21 de marzo. De esta manera dará continuidad su plan de lucha “en reclamo de aumento salarial de 35 por ciento al básico, apertura de paritaria para Salud Pública, pago de bonificaciones adeudadas, recategorizaciones, pase a planta de precarizados, e implementación de la Carrera Sanitaria, entre otros puntos”.

“Comenzamos el plan de lucha luego de reiterados pedidos de audiencia desatendidos y debido a que el gobierno no abre las instancias de negociación y debido a los numerosos reclamos que no han sido resueltos”, acotaron desde APTASCH.

Por otro lado, desde la asociación gremial salieron al cruce de manifestaciones del secretario general de la gobernación Horacio Rey. Al respecto, Ricardo Matzkin, secretario general de APTASCH manifestó que “estamos de acuerdo con que se controle el cumplimiento de horarios y tareas; pero lo que ha causado indignación a numerosos compañeros son las acusaciones generalizadas, declaraciones públicas que ofenden a todos los que trabajan a conciencia, y sostienen el sistema a pesar de la desidia las autoridades en muchos casos.”

“Existen muchos compañeros que brindan su mejor esfuerzo, y el Estado no les provee condiciones adecuadas para trabajar, y además de ello, el Gobierno no cumple con sus responsabilidades, como por ejemplo, pagar lo que corresponde por derechos adquiridos o por la función que cumple el trabajador”, expresó Matzkin.

“Muchos trabajadores se sienten estafados, ya que poco antes de las últimas elecciones el gobierno les otorgó un beneficio solicitado por años, pero luego y hasta la fecha no le han pagado”, dijo el secretario general de APTASCH.

A lo que luego apuntó que “a la denuncia pública no la acompaña, hasta donde sabemos, ninguna actuación administrativa o judicial; no hay a la fecha ningún sumario o expediente en el ministerio de Salud Pública. El funcionario tiene la obligación de presentarse a la fiscalía de turno e iniciar el trámite administrativo correspondiente ante el conocimiento de un delito, si non se convierte en cómplice”.

“El secretario general de la gobernación menciona las responsabilidades establecidas en el Decreto 791/16, que determina la estructura organizativa del Ministerio de Salud. En este contexto, nos preguntamos: ¿Por qué se ignora la responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio y se ejecutan acciones de Auditoría a través de personal de otra jurisdicción?”, dejó el interrogante.

A lo que luego siguieron: “¿Por qué se ignora y desfuncionaliza la Dirección de Programación y Gestión de Insumos Médicos dependiente de la Subsecretaría de Programación y Gestión de Salud?”

“¿Por qué canalizar la compra de insumos, equipamientos y otros fondos del Ministerio a través de la Fiduciaria del Norte, cuando esto implica que el manejo de grandes sumas del presupuesto de Salud no esté sometido a todos los controles internos y externos de la Administración Pública ejercidos por la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, según lo previsto en la Ley 4.787 de organización y funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial?”, preguntó el dirigente de APTASCH.

“Con el argumento de que se ahorra un 40 por ciento en medicamentos el gobierno predica que el fin justifica los medios”, aseveró Matzkin.

“Consideramos que lo más grave es la intencionalidad política detrás de esta campaña detractora contra la Salud Pública y sus trabajadores: ¿Será que el gobierno quiere instalar la sensación de que el Sistema Sanitario no sirve y hay que reemplazarlo, para así, acelerar la tendencia a la tercerización y privatización de servicios que ha mostrado a lo largo del año pasado? Desde Reconocimientos Médicos hasta Cirugías, pasando por Limpieza, Alimentación, Compras, Esterilización, son cada vez más las actividades que se realizan por fuera del sistema”, apuntó Matzkin.